Украина. Премьер лига28 января 2024, 15:17 |
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Ворскла ведет переговоры с воспитанником Реала
Об этом сообщил вице-президент клуба Олег Лысак
28 января 2024, 15:17 |
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Полтавская «Ворскла» ведет переговоры с рядом потенциальных новичков команды, среди которых – неназванный воспитанник академии мадридского «Реала». Об этом сообщил вице-президент полтавского клуба Олег Лысак:
«И из Албании будут игроки, и из молодежной сборной Албании. На сегодняшний день есть поляк. Также ведем переговоры с одним из воспитанников школы мадридского «Реала». Посмотрим, насколько будет возможным их подписать», – сказал Лысак.
Ранее «Ворскла» вышла из членов Ассоциации футбола Полтавщины.
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