Ворскла ведет переговоры с воспитанником Реала

Полтавская «Ворскла» ведет переговоры с рядом потенциальных новичков команды, среди которых – неназванный воспитанник академии мадридского «Реала». Об этом сообщил вице-президент полтавского клуба Олег Лысак:

«И из Албании будут игроки, и из молодежной сборной Албании. На сегодняшний день есть поляк. Также ведем переговоры с одним из воспитанников школы мадридского «Реала». Посмотрим, насколько будет возможным их подписать», – сказал Лысак.

Ранее «Ворскла» вышла из членов Ассоциации футбола Полтавщины.