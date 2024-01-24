Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вышла из членов Ассоциации футбола Полтавщины
Украина. Премьер лига
24 января 2024, 15:25 | Обновлено 24 января 2024, 15:26
618
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вышла из членов Ассоциации футбола Полтавщины

Клуб выразил обеспокоенность процессами, которые противоречат уставу УЕФА.

24 января 2024, 15:25 | Обновлено 24 января 2024, 15:26
618
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вышла из членов Ассоциации футбола Полтавщины
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» официально объявила о выходе из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины.

«Футбольный клуб «Ворскла» Полтава, начиная с 1996 года бессменно выступает в элите украинского футбола, из года в год ставя перед собой амбициозные задачи, и представляя страну на евроарене. Следовательно, имеем полное моральное право заявлять о порядке и системной работе в высшем футбольном органе государства.

В связи с обстоятельствами, происходящими в последнее время в украинском футболе, которые противоречат европейским ценностям и положениям Устава УЕФА, ФК «Ворскла» заявляет о выходе из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины», – говорится в официальном заявлении клуба.

Первую половину сезона УПЛ 2023/24 «Ворскла» закончила на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 17 матчах чемпионата.

По теме:
«И благодарен тем, кто мешал». Верес покинул советник президента
Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
БУТКО: «Когда нет результата, то нужно искать причину, почему так»​​​​​​​
Ворскла Полтава Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Ворскла
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Футбол | 24 января 2024, 04:06 21
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны

«Ман Сити» заинтересовался Довбиком и Цыганковым

Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Футбол | 23 января 2024, 16:34 3
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб

Арда Гюлер вынужден ждать шанса или уходить в аренду

Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Футбол | 23.01.2024, 15:32
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Заглембе Хацкевича просматривает экс-игрока Ворсклы
Футбол | 24.01.2024, 14:49
Заглембе Хацкевича просматривает экс-игрока Ворсклы
Заглембе Хацкевича просматривает экс-игрока Ворсклы
Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро
Футбол | 24.01.2024, 09:41
Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро
Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
а конкретнее?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
22.01.2024, 16:32 8
Футбол
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
24.01.2024, 00:29 17
Футбол
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 30
Футбол
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 19
Футбол
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
24.01.2024, 04:40 109
Теннис
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
22.01.2024, 12:05 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем