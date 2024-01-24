ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вышла из членов Ассоциации футбола Полтавщины

Полтавская «Ворскла» официально объявила о выходе из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины.

«Футбольный клуб «Ворскла» Полтава, начиная с 1996 года бессменно выступает в элите украинского футбола, из года в год ставя перед собой амбициозные задачи, и представляя страну на евроарене. Следовательно, имеем полное моральное право заявлять о порядке и системной работе в высшем футбольном органе государства.

В связи с обстоятельствами, происходящими в последнее время в украинском футболе, которые противоречат европейским ценностям и положениям Устава УЕФА, ФК «Ворскла» заявляет о выходе из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины», – говорится в официальном заявлении клуба.

Первую половину сезона УПЛ 2023/24 «Ворскла» закончила на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 17 матчах чемпионата.