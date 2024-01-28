Испания28 января 2024, 13:42 | Обновлено 28 января 2024, 13:49
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Гави поддержал Хави. Что именно он имеет в виду?
Полузащитник «Барселоны» обратился к главному тренеру команды
28 января 2024, 13:42 | Обновлено 28 января 2024, 13:49
442
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Полузащитник «Барселоны» Гави поддержал тренера команды Хави, который,ю напомним, в субботу, 27 января, после матча с «Вильярреалом» (3:5) заявил, что покинет свой пост по завершении текущего сезона.
«Всегда с вами до самой смерти, тренер», – написал Гави в сториз инстаграма.
Ранее сообщалось, что в Испании составили реестр вероятных преемников Хави в «Барселоне».
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