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  4. Гави поддержал Хави. Что именно он имеет в виду?
Испания
28 января 2024, 13:42 | Обновлено 28 января 2024, 13:49
442
1

Гави поддержал Хави. Что именно он имеет в виду?

Полузащитник «Барселоны» обратился к главному тренеру команды

28 января 2024, 13:42 | Обновлено 28 января 2024, 13:49
442
1
Гави поддержал Хави. Что именно он имеет в виду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави поддержал тренера команды Хави, который,ю напомним, в субботу, 27 января, после матча с «Вильярреалом» (3:5) заявил, что покинет свой пост по завершении текущего сезона.

«Всегда с вами до самой смерти, тренер», – написал Гави в сториз инстаграма.

Ранее сообщалось, что в Испании составили реестр вероятных преемников Хави в «Барселоне».

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Гави Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Instagram
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Lulinnha
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