Гави поддержал Хави. Что именно он имеет в виду?

Полузащитник «Барселоны» Гави поддержал тренера команды Хави, который,ю напомним, в субботу, 27 января, после матча с «Вильярреалом» (3:5) заявил, что покинет свой пост по завершении текущего сезона.

«Всегда с вами до самой смерти, тренер», – написал Гави в сториз инстаграма.

Ранее сообщалось, что в Испании составили реестр вероятных преемников Хави в «Барселоне».