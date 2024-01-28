Второй раз за год. Вновь ограблен дом игрока Барселоны

В дом французского защитника «Барселоны» Жюля Кунде подвергся взлому, пока его владелец принимал участие в матче 22-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:5).

Сообщается, что злоумышленники вечером в субботу, 27 января, проникли в дом француза, располагающийся в городе Сиджес. Однако пока нет сведений, что именно было украдено из дома Кунде.

Это уже второй случай ограбления дома французского футболиста за последний год. В апреле 2023 года воры также пробрались в жилое помещение Кунде и ограбили его. Сам игрок в тот момент принимал участие в матче 32-го тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 c «Бетисом» (4:0).