Бразилия28 января 2024, 13:32 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Байер арендовал испанского форварда
Борха Иглесиас покинул «Бетис»
28 января 2024, 13:32 |
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«Байер» официально сообщил о подписании форварда «Бетиса» Борхи Иглесиаса. Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.
По информации СМИ, аренда обошлась «Байеру» в 1,5 миллиона евро, выкуп будет стоить 8 миллионов. В «Байере» рассматривают Иглесиаса как замену Виктору Бонифасу, который получил травму.
В нынешнем сезоне 31-летний Борха Иглесиас провел 18 матчей за «Бетис» во всех турнирах, и отличился в них 2 голами и 2 ассистами.
Вчера «Байер» потерял очки в матче с «Боруссией» Менхенгладбах.
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