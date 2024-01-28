ОФИЦИАЛЬНО. Байер арендовал испанского форварда

«Байер» официально сообщил о подписании форварда «Бетиса» Борхи Иглесиаса. Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.

По информации СМИ, аренда обошлась «Байеру» в 1,5 миллиона евро, выкуп будет стоить 8 миллионов. В «Байере» рассматривают Иглесиаса как замену Виктору Бонифасу, который получил травму.

В нынешнем сезоне 31-летний Борха Иглесиас провел 18 матчей за «Бетис» во всех турнирах, и отличился в них 2 голами и 2 ассистами.

Вчера «Байер» потерял очки в матче с «Боруссией» Менхенгладбах.