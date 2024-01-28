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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отдала 30 миллионов за защитника Галатасарая
Германия
28 января 2024, 12:16 | Обновлено 28 января 2024, 13:07
925
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отдала 30 миллионов за защитника Галатасарая

Саша Боэ продолжит карьеру в Германии

28 января 2024, 12:16 | Обновлено 28 января 2024, 13:07
925
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отдала 30 миллионов за защитника Галатасарая
ФК Бавария. Саша Боэ

«Бавария» официально сообщила о подписании защитника «Галатасарая» Саши Боэ. Контракт с 23-летним французом рассчитан до лета 2028 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне на счету Боэ 2 гола в 31 матче за «Галатасарай» во всех турнирах. 23-летний француз может сыграть как на правом, так и на левом фланге защиты.

Вчера «Бавария» в 19-м туре Бундеслиги на выезде обыграла «Аугсбург» 3:2.

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Бавария Галатасарай трансферы трансферы Бундеслиги
Источник ФК Бавария
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