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Испания
28 января 2024, 11:35 | Обновлено 28 января 2024, 11:45
404
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы хотели бы первыми выходить вперед»

Итальянец – о камбэках «Реала» в нынешнем сезоне

28 января 2024, 11:35 | Обновлено 28 января 2024, 11:45
404
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы хотели бы первыми выходить вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о том, что в нынешнем сезоне его подопечные 10 раз совершали камбэки, проигрывая по ходу марчей.

«Это инструмент, который у нас есть, мотивированная скамейка запасных многое дает нам. Хотя мы хотели бы первыми выходить вперед и тогда получали бы немного больше удовольствия, но не всегда так получается. Я смотрю на нашу скамейку запасных и понимаю, что у команды есть выбор в плане футболистов, которые могли бы изменить исход матча», – признался Анчелотти.

Как известно, в субботу, 27 января, «Реал» в матче 22-го тура испанской Ла Лиги переиграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:1, сумев отыграться, проигрывая 0:1.

После игры Карло Анчелотти, напомним, похвалил украинского голкипера Андрея Лунина.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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