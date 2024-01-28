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  4. Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
Испания
28 января 2024, 11:40 | Обновлено 28 января 2024, 12:03
3409
10

Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о преждевременном уходе тренера из «блауграны»

28 января 2024, 11:40 | Обновлено 28 января 2024, 12:03
3409
10
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Почувствуйте разницу от слов про уход в конце нынешнего сезона главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и наставника «Барселоны» Хави. В первом случае – море слез, комплиментов и искренности, во втором – вздох облегчения.

Я понимаю, что контекст в этих двух случаях разный. Немец за более чем восемь лет на «Энфилде» выиграл с «Ливерпулем» фактически все, став олицетворением возрождения великой команды, тогда как испанец появился на тренерском мостике «больше, чем клуба» менее трех лет назад, так ничего и не успев сделать для возрождения величия блауграны.

Сопоставлять этих двух тренеров сейчас не очень корректно. Это примерно то же, как если бы мы сравнивали Клоппа-футболиста и футболиста Хави. Небо и земля.

Просто эти два откровения об уходе с занимаемой должности по окончанию нынешнего сезона появились с разницей в несколько дней. И, учитывая неоспоримую громкость имен клубов, наставники которых решились вслух огласить о своих преждевременных намерениях, сопоставить их – самая очевидная опция из всех возможных.

Ну а дальше сходства заканчиваются. Более того, я даже представить себе не могу, чтобы в нынешней «Барселоне» тренер смог продержаться так долго, как, например, Клопп в «Ливерпуле». Сейчас это просто невозможно в силу разных причин.

«Вы много раз спрашивали меня, смог ли бы я быть сэром Алексом Фергюсоном для «Барселоны». Правда в том, что этого здесь никогда не случится. Вы, ребята, этого не позволите. Быть тренером «Барселоны» очень трудно. Вы видите, как они убивают вас, как критикуют, и это сказывается на вас», – признался Хави после резонансного поражения от «Вильярреала» (3:5), которое и стало главным катализатором, подтолкнувшим специалиста к преждевременному уходу.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Вы» – это Хави имел ввиду в первую очередь журналистов. И, по всей видимости, во вторую очередь – болельщиков. Запросы что одних, что других – выше крыши. Особенно после эпохи Гвардиолы.

«Я знаю три тактические революции в современном футболе», – сказал как-то гениальный итальянский тренер Аригго Сакки. – «Это «Аякс» Михелса с его тотальным футболом, мой «Милан» и «Барселона» Гвардиолы».

«Тики-така» Пепа, которую воплощали в жизнь на поле Месси и нынешний наставник команды Хави, настолько врезалась в душу всем «кулес» (и простым болельщикам, и непростым), что принимать иную реальность они просто не хотят. Или не могут. Я лично тоже не хочу. И не могу.

Поэтому будь ты хоть трижды легендой «Барсы», как Куман или Хави, но если ты не будешь давать результат сходу, причем результат потолочный, тебя сразу же сбросят с пьедестала. Головой вниз. Не особо заботясь ни о твоей репутации, ни даже о твоем здоровье. Потому что «Барселона» без титулов Ла Лиги и особенно без титула Лиги чемпионов – это нонсенс. Пеп с Месси постарались, чтобы теперь считали именно так.

***

И те же «кулес», и Лапорта очень хотели видеть на должности главного тренера блауграны именно Хави. Бывшего капитана «Барсы» президент клуба долго окучивал, долго убеждал. Наконец убедил, и в ноябре 2021-го знаковый для «Барселоны» футболист стал ее тренером.

Он сумел ее поднять из середины турнирной таблицы после провала Кумана. Затем, в прошлом сезоне, он смог наконец-то привести команду к победе в Ла Лиге. Но даже при Хави «Барса» позорилась в Лиге чемпионов. И это при том, что, по сравнению с тем же Куманом, Хави имел под рукой более конкурентный состав, более глубокую скамью для запасных.

Да, финансовые проблемы никуда не улетучились из «больше, чем клуба», но все равно даже в таких условиях «Барса» могла себе позволить точечные приобретения. К тому же, финансовые кризисы положительно сказались на привлечении в состав первой команды лучших воспитанников клубной академии.

Одним словом, у Хави даже в такой непростой ситуации была возможность если и не срывать звезды с небосклона, то, во всяком случае, быть более убедительным на евроарене, где команда который уж сезон выглядит бледной тенью.

Тем не менее, таланта тренера Хави не хватило на то, чтобы, как Клоппу, разбудить «спящего гиганта». Хавьер Эрнандес делал все для того, чтобы его команда играла в красивый, острый и атакующий футбол. Однако его команда все равно оставалась очень уязвимой, особенно в защите. Особенно при контрпрессинге оппонента, играющего вторым номером (в вышеупомянутом поединке против «Вильярреала» все эти и другие изъяны блауграны были видны невооруженным взглядом).

Слухи о досрочном уходе Хави с его поста сопровождали его фактически с первых же дней работы на «Камп Ноу». В частности, уже в декабре 2022 года серьезные испанские источники утверждали, что после ЧМ-2022 Хави покинет клуб, а его сменщиком станет Луис Энрике.

Тогда пертурбаций удалось избежать. Но уже по ходу нынешнего сезона Хави все чаще стал ассоциироваться с термином «отставка».

После двух поражений в групповом турнире ЛЧ (против «Шахтера» и «Антверпена») и неудач в Примере, Лапорта заговорил, что думает о смене тренера. А после поражения в финале Суперкубка Испании и вылета из четвертьфинала Кубка Короля тренерская судьба Хави была предрешена: он бы по любому покинул «Камп Ноу» по окончанию нынешнего сезона.

Он об этом прекрасно знал. Поэтому и сыграл на опережение, заявив вслух об очевидном после поражения от «субмарины».

Getty Images/Global Images Ukraine

Если в целом, то Хави не справился. Не справился с давлением – ответственности, критиков, болельщиков. Не справился и с матчастью. Он не оправдал ожиданий.

Но у него хватило мужества это признать. И уйти. Заявив, что команде нужен новый вектор развития.

Я бы не назвал Хави главной проблемой нынешней «Барсы». Нынешняя «Барса» – уже сама по себе огромная проблема. Да и инерция от уже легендарной «тики-таки» остается очень живучей.

Но факт и в том, что Хави свой шанс не использовал.

Даже если «Барса» под его руководством и выиграет Лигу чемпионов.

В чем я отнюдь не уверен.

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статьи эксклюзив Барселона Хави
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 10
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Александр
Куману ніхто не давав таких можливостей як хаві який перепробував сотню зірок .Але при Кумані при слбшому складі грали набагато краще .Хаві дуже слабкий тренер .Багато зірок то ще не команда 
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+5
Gargantua
Левандовски не вписался. Рафинья это трансферный провал. Гави и Педри деградируют. де Йонг изначально был переоценен.
Если личности в команде перестают прогрессировать, значит виноват тренер.
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0
Умник
Хави пытался. Но команды у команды нет энергии побеждать, а главное нет действительно вожака.
Если у Реала есть Кросс Модрич Вальверде Начо Карвахаль они могут вытянуть матч. Просто нет характера команды. Казалось бы это при наличии Левандовски
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0
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pricolist
Тренеру Жирони приготуватись? 
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0
zhyr
багато молодих гравців
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0
Перець
Тренер хоче тренувати ,але футболісти не хочуть грати 
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0
M K
Клопп в Барселону?
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-2
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