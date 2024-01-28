Эффект Клоппа. Ливерпуль вслед за тренером могут покинуть ключевые игроки
«Красные» рискуют остаться без ван Дейка, Александр-Арнольда и Салаха
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, как известно, объявил о своем уходе из клуба по завершении нынешнего сезона. Вслед за ним состав мерсисайдцев могут покинуть сразу три ключевых футболиста.
Игроками, которые оставят «Энфилд», станут защитники Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд, а также нападающий Мохамед Салах.
Контракты этих игроков завершаются в 2025 году. Ван Дейк, Александр-Арнольд и Салах могут отказаться продлевать соглашения и в любое время покинут клуб после ухода Клоппа.
Считается, что Салаха может отправиться в Саудовскую Аравию.
Напомним, ранее стали известны кандидатуры на тренерский пост в «Ливерпуле» после ухода Юргена Клоппа.
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