Australian Open28 января 2024, 09:27 | Обновлено 28 января 2024, 09:32
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ФОТО. Как Киченок в финале парного разряда на Aus Open билась
Украинка с Аленой Остапенко из Латвии на смогла взять главный трофей
28 января 2024, 09:27 | Обновлено 28 января 2024, 09:32
888
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Украинская теннисистка Людмила Киченок осталась без главного титула в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2024.
В финале мейджора в Мельбурне украинка и ее напарница Алена Остапенко из Латвии в двух сетах проиграли тандему Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Элизе Мертенс (Бельгия) – 1:6, 5:7.
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