ФОТО. Как Киченок в финале парного разряда на Aus Open билась

Украинская теннисистка Людмила Киченок осталась без главного титула в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В финале мейджора в Мельбурне украинка и ее напарница Алена Остапенко из Латвии в двух сетах проиграли тандему Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Элизе Мертенс (Бельгия) – 1:6, 5:7.