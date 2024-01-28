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Australian Open
28 января 2024, 09:27 | Обновлено 28 января 2024, 09:32
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0

ФОТО. Как Киченок в финале парного разряда на Aus Open билась

Украинка с Аленой Остапенко из Латвии на смогла взять главный трофей

28 января 2024, 09:27 | Обновлено 28 января 2024, 09:32
888
0
ФОТО. Как Киченок в финале парного разряда на Aus Open билась
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Людмила Киченок осталась без главного титула в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В финале мейджора в Мельбурне украинка и ее напарница Алена Остапенко из Латвии в двух сетах проиграли тандему Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Элизе Мертенс (Бельгия) – 1:6, 5:7.

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Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
Людмила Киченок Алена Остапенко Се Шувэй Элизе Мертенс фотогалерея Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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