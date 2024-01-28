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Australian Open
28 января 2024, 08:27 | Обновлено 28 января 2024, 08:30
1369
0

В 6-й раз в истории в финале турнира GrandSlam сыграл представитель Украины

Людмила Киченок не сумела выиграть титул парного разряда на Australian Open 2024

28 января 2024, 08:27 | Обновлено 28 января 2024, 08:30
1369
0
В 6-й раз в истории в финале турнира GrandSlam сыграл представитель Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

28 января украинская теннисистка Людмила Киченок провела финальный поединок парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В поединке за трофей австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко в двух сетах уступили тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс со счетом 1:6, 5:7.

Киченок впервые сыграла в финале парного разряда на турнире Grand Slam. В 2023 году Людмила выиграла титул Уимблдона в миксте вместе с Мате Павичем.

В шестой раз в истории в финале турнира Grand Slam сыграл представитель / представительница Украины.

Кто играл в финалах мейджоров от Украины (2 титула, 4 поражения)

  • Ролан Гаррос 1999 – мужчины (одиночный разряд) – Андрей Медведев (проиграл Андре Агасси из США в 5 сетах)
  • Уимблдон 1999 – женщины (пары) – Елена Татаркова в паре с Мариан де Свардт из ЮАР (проиграли Линдсей Девенпорт и Корине Морариу из США в двух сетах)
  • Уимблдон 2005 – микст – Татьяна Перебийнис в паре с Полом Хенли из Австралии (проиграли Махеш Бхупати из Индии и Мэри Пирс из Франции в двух сетах)
  • Australian Open 2008 – женщины (пары) – сестры Алена и Катерина Бондаренко завоевали титул (выиграли в финале у Виктории Азаренко из беларуси и Шахар Пеер из Израиля в трех сетах)
  • Уимблдон 2023 – микст – Людмила Киченок и Мате Павич из Хорватии завоевали титул (выиграли в финале у Сюй Ифань из Китая и Йоран Флиген из Бельгии в трех сетах)
  • Australian Open 2024 – женщины (пары) – Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии (проиграли в финале Се Шувэй из Китайского Тайбея и Элизе Мертенс из Бельгии в двух сетах)

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Людмила Киченок Алена Остапенко Australian Open 2024 Андрей Медведев Татьяна Перебийнис Алена Бондаренко Катерина Володько (Бондаренко)
Источник Sport.ua
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