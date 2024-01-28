В 6-й раз в истории в финале турнира GrandSlam сыграл представитель Украины
Людмила Киченок не сумела выиграть титул парного разряда на Australian Open 2024
28 января украинская теннисистка Людмила Киченок провела финальный поединок парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.
В поединке за трофей австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко в двух сетах уступили тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс со счетом 1:6, 5:7.
Киченок впервые сыграла в финале парного разряда на турнире Grand Slam. В 2023 году Людмила выиграла титул Уимблдона в миксте вместе с Мате Павичем.
В шестой раз в истории в финале турнира Grand Slam сыграл представитель / представительница Украины.
Кто играл в финалах мейджоров от Украины (2 титула, 4 поражения)
- Ролан Гаррос 1999 – мужчины (одиночный разряд) – Андрей Медведев (проиграл Андре Агасси из США в 5 сетах)
- Уимблдон 1999 – женщины (пары) – Елена Татаркова в паре с Мариан де Свардт из ЮАР (проиграли Линдсей Девенпорт и Корине Морариу из США в двух сетах)
- Уимблдон 2005 – микст – Татьяна Перебийнис в паре с Полом Хенли из Австралии (проиграли Махеш Бхупати из Индии и Мэри Пирс из Франции в двух сетах)
- Australian Open 2008 – женщины (пары) – сестры Алена и Катерина Бондаренко завоевали титул (выиграли в финале у Виктории Азаренко из беларуси и Шахар Пеер из Израиля в трех сетах)
- Уимблдон 2023 – микст – Людмила Киченок и Мате Павич из Хорватии завоевали титул (выиграли в финале у Сюй Ифань из Китая и Йоран Флиген из Бельгии в трех сетах)
- Australian Open 2024 – женщины (пары) – Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии (проиграли в финале Се Шувэй из Китайского Тайбея и Элизе Мертенс из Бельгии в двух сетах)
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