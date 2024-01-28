В 6-й раз в истории в финале турнира GrandSlam сыграл представитель Украины

28 января украинская теннисистка Людмила Киченок провела финальный поединок парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В поединке за трофей австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко в двух сетах уступили тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс со счетом 1:6, 5:7.

Киченок впервые сыграла в финале парного разряда на турнире Grand Slam. В 2023 году Людмила выиграла титул Уимблдона в миксте вместе с Мате Павичем.

В шестой раз в истории в финале турнира Grand Slam сыграл представитель / представительница Украины.

Кто играл в финалах мейджоров от Украины (2 титула, 4 поражения)