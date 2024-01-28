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ITF
28 января 2024, 05:59 | Обновлено 28 января 2024, 06:13
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0

Ваншельбойм дошел до полуфинала турнира ITF M25 в индийском Ченнаи

Украинец проиграл Бернарду Томичу из Австралии, сеяному под 1-м номером

28 января 2024, 05:59 | Обновлено 28 января 2024, 06:13
20
0
Ваншельбойм дошел до полуфинала турнира ITF M25 в индийском Ченнаи
БТУ. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP 393) дошел до полуфинала хардового турнира ITF M25 в Ченнаи (Индия).

Сеяный под 4-м номером украинец уступил в 1/2 финала лидеру посева – Бернарду Томичу (ATP 290) из Австралии – 3:6, 4:6.

До этого Ваншельбойм выиграл три матча на турнире:

  • в 1/16 финала против Давида Пихлер из Австрии – 2:6, 6:3, 6:3
  • в 1/8 финала против Ранджита Вирали-Муругесан из Индии – 6:3, 6:1
  • в 1/4 финала против Фитриади Рифки из Индонезии – 6:4, 6:4

В парном разряде Эрик и его напарник Лука Кастельнуово из Швейцарии выиграли два матча, однако в полуфинале проиграли.

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Эрик Ваншельбойм Бернард Томич
Источник Sport.ua
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