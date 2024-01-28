Ваншельбойм дошел до полуфинала турнира ITF M25 в индийском Ченнаи

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP 393) дошел до полуфинала хардового турнира ITF M25 в Ченнаи (Индия).

Сеяный под 4-м номером украинец уступил в 1/2 финала лидеру посева – Бернарду Томичу (ATP 290) из Австралии – 3:6, 4:6.

До этого Ваншельбойм выиграл три матча на турнире:

в 1/16 финала против Давида Пихлер из Австрии – 2:6, 6:3, 6:3

в 1/8 финала против Ранджита Вирали-Муругесан из Индии – 6:3, 6:1

в 1/4 финала против Фитриади Рифки из Индонезии – 6:4, 6:4

В парном разряде Эрик и его напарник Лука Кастельнуово из Швейцарии выиграли два матча, однако в полуфинале проиграли.