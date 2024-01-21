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  4. Ваншельбойм уступил в полуфинале хардового турнира ITF в Индии
ITF
21 января 2024, 06:09 | Обновлено 21 января 2024, 06:15
96
0

Ваншельбойм уступил в полуфинале хардового турнира ITF в Индии

Украинец уступил лидеру посева – Оливеру Кроуфорду из Великобритании 

21 января 2024, 06:09 | Обновлено 21 января 2024, 06:15
96
0
Ваншельбойм уступил в полуфинале хардового турнира ITF в Индии
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP 393) уступил в полуфинале хардового турнира ITF M25 в Бхопале (Индия).

Сеяный под 3-м номером украинец уступил в 1/2 финала лидеру посева – Оливеру Кроуфорду из Великобритании – 1:6, 7:6 (7:2), 4:6.

До этого Ваншельбойм выиграл три матча на турнире:

  • поединок 1/16 финала против Элле Селса из Нидерландов – 6:7 (9:11), 7:6 (10:8), 6:4
  • игру 1/8 финала против Ли Нам Хоанга из Гонконга – 2:6, 6:3, 6:0
  • встречу 1/4 финала против Сиддхарта Вишвакарма из Индии – 6:3, 6:2

В парном разряде Эрик и его напарник Николас Байбел из США выиграли два матча, после чего снялись с полуфинала.

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Эрик Ваншельбойм
Источник Sport.ua
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