Ваншельбойм уступил в полуфинале хардового турнира ITF в Индии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP 393) уступил в полуфинале хардового турнира ITF M25 в Бхопале (Индия).

Сеяный под 3-м номером украинец уступил в 1/2 финала лидеру посева – Оливеру Кроуфорду из Великобритании – 1:6, 7:6 (7:2), 4:6.

До этого Ваншельбойм выиграл три матча на турнире:

поединок 1/16 финала против Элле Селса из Нидерландов – 6:7 (9:11), 7:6 (10:8), 6:4

игру 1/8 финала против Ли Нам Хоанга из Гонконга – 2:6, 6:3, 6:0

встречу 1/4 финала против Сиддхарта Вишвакарма из Индии – 6:3, 6:2

В парном разряде Эрик и его напарник Николас Байбел из США выиграли два матча, после чего снялись с полуфинала.