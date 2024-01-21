ITF21 января 2024, 06:09 | Обновлено 21 января 2024, 06:15
96
0
Ваншельбойм уступил в полуфинале хардового турнира ITF в Индии
Украинец уступил лидеру посева – Оливеру Кроуфорду из Великобритании
21 января 2024, 06:09 | Обновлено 21 января 2024, 06:15
96
0
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP 393) уступил в полуфинале хардового турнира ITF M25 в Бхопале (Индия).
Сеяный под 3-м номером украинец уступил в 1/2 финала лидеру посева – Оливеру Кроуфорду из Великобритании – 1:6, 7:6 (7:2), 4:6.
До этого Ваншельбойм выиграл три матча на турнире:
- поединок 1/16 финала против Элле Селса из Нидерландов – 6:7 (9:11), 7:6 (10:8), 6:4
- игру 1/8 финала против Ли Нам Хоанга из Гонконга – 2:6, 6:3, 6:0
- встречу 1/4 финала против Сиддхарта Вишвакарма из Индии – 6:3, 6:2
В парном разряде Эрик и его напарник Николас Байбел из США выиграли два матча, после чего снялись с полуфинала.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 21 января 2024, 00:05 8
В воскресенье на корты Мельбурна выйдут 4 представителя Украины.
Теннис | 20 января 2024, 10:16 8
20 января первая ракетка Украины проведет поединок 1/16 финала мейджора
Теннис | 20.01.2024, 12:36
Теннис | 20.01.2024, 19:55
Футбол | 20.01.2024, 19:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.01.2024, 11:14 30
19.01.2024, 01:59 4
19.01.2024, 18:24 3
19.01.2024, 17:23 6
20.01.2024, 11:47 10
19.01.2024, 14:38 7
20.01.2024, 13:48 57
19.01.2024, 07:18 4