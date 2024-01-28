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28 января 2024, 03:20 | Обновлено 28 января 2024, 03:37
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Александер ЧЕФЕРИН: «Мне жаль российских спортсменов»

Президент УЕФА прокоментировал отстранение российских команд от международного футбола

28 января 2024, 03:20 | Обновлено 28 января 2024, 03:37
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Александер ЧЕФЕРИН: «Мне жаль российских спортсменов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Чеферин

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал ситуацию с отстранением российских команд и спортсменов от международных выступлений из-за агрессии россии против Украины.

– Вы были решительны в том, чтобы запретить российским сторонам участвовать в ваших соревнованиях до тех пор, пока продолжается вторжение в Украину. Насколько сильно вы чувствуете давление, чтобы ослабить этот запрет?

– Единственное давление идет с другой стороны: не допускать их. На меня никогда не было давления с российской стороны. Этот запрет будет действовать, пока идет война. Мне это неприятно, потому что мне жалко спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие. Если говорить о том, что российские спортсмены не идут против власти: ты можешь это делать в Великобритании, я могу это делать в своей стране, но в россии ты попадаешь в тюрьму, если ты это сделаешь, или еще хуже. Поэтому им нелегко противостоять, и они жертвы. Это всегда плохо для спортсменов, это всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. То, что я вижу в геополитике, страшно.

– Есть ли противоречие в том, чтобы разрешить россии сыграть товарищеский матч против Сербии в ее первом матче против европейского соперника после дисквалификации?

– Это не под нашей юрисдикцией. Сербия может играть против вас, меня и других в этой комнате. Юридически мы ничего не можем поделать. В известном смысле, почему это такая проблема? Почему проблема, что молодежь ходит на футбол? И никого не интересует тот матч: если бы вы, англичанин, не говорили об этом, никто бы не знал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто обращает внимание английская политика, а также мейнстримовые СМИ. Иногда нас бомбят этим, и тогда я разговариваю с друзьями по всей Европе, которые говорят: «О чем вы говорите?» Они знают, что россия запрещена, и все. Теперь они играют одну товарищескую. И что?

– Раздавались призывы запретить Израилю участие в международных соревнованиях. Недавно Международная федерация хоккея ненадолго запретила им играть. Как вы отличаете их ситуацию от русской?

– Я не хочу быть слишком конкретным. Мы следим за каждой ситуацией, включая эту, и мне трудно комментировать. Мир так сходит с ума, каждый день у нас война. Я больше ничего не хочу говорить, – сказал Чеферин.

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Александер Чеферин УЕФА российско-украинская война
Источник The Guardian
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