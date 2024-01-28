Чемпионат Франции. Боевая ничья Марселя и Монако, победа Ниццы

Состоялись два матча чемпионата Франции по футболу. «Монако» ездил на выезд к «Марселю», а «Ницца» принимала «Мец».

В первом матче гости уже на седьмой минуте вышли вперед усилиями Бен-Йеддера, однако через четыре минуты остались в меньшинстве. В конце тайма Обамеянг сравнял счет, однако на четвертой добавленной минуте Аклиуш снова вывел «Монако» вперед.

Незадолго после возобновления игры Балерди сделал счет 2:2, больше команды не забивали.

В другой игре победу «Ницце» принес единственный гол Гессана с пенальти.

Чемпионат Франции. 19 тур

Марсель – Монако 2:2

Голы: Обамеянг, 38, Балерди, 50 – Бен-Йеддер, 7, Аклиуш, 45+4

Ницца – Мец – 1:0

Гол: Гессан, 77, пен

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