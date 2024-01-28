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Чемпионат Франции
Марсель
27.01.2024 22:00 – FT 2 : 2
Монако
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Франция
28 января 2024, 02:40 | Обновлено 28 января 2024, 02:43
48
0

Чемпионат Франции. Боевая ничья Марселя и Монако, победа Ниццы

Закончились два матча Лиги 1

28 января 2024, 02:40 | Обновлено 28 января 2024, 02:43
48
0
Чемпионат Франции. Боевая ничья Марселя и Монако, победа Ниццы
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча чемпионата Франции по футболу. «Монако» ездил на выезд к «Марселю», а «Ницца» принимала «Мец».

В первом матче гости уже на седьмой минуте вышли вперед усилиями Бен-Йеддера, однако через четыре минуты остались в меньшинстве. В конце тайма Обамеянг сравнял счет, однако на четвертой добавленной минуте Аклиуш снова вывел «Монако» вперед.

Незадолго после возобновления игры Балерди сделал счет 2:2, больше команды не забивали.

В другой игре победу «Ницце» принес единственный гол Гессана с пенальти.

Чемпионат Франции. 19 тур

Марсель – Монако 2:2

Голы: Обамеянг, 38, Балерди, 50 – Бен-Йеддер, 7, Аклиуш, 45+4

Ницца – Мец – 1:0

Гол: Гессан, 77, пен

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

86’
Денис Закария (Монако) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Балерди (Марсель).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
11’
Гильермо Марипан (Монако) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
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Источник Sport.ua
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