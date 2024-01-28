Милан – Болонья – 2:2. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча

Закончился матч 22 тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Милан» принимал «Болонью». Игра закончилась боевой ничьей 2:2.

Дублем за хозяев отличился Лофтус-Чик. За гостей забивали Зиркзее и Орсолини, причем второй гол был забит уже в компенсированное к матчу время.

Интересно, что игроки «Милана» дважды не реализовали одиннадцатиметровые – с «точки» промахнулись Оливье Жиру и Тео Эрнандес.

Серия А. 22 тур

Милан – Болонья – 2:2

Голы: Лофтус-Чик, 45, 83 – Зиркзее, 29, Орсолини, 90+2