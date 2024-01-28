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Чемпионат Италии
Милан
27.01.2024 21:45 – FT 2 : 2
Болонья
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Италия
28 января 2024, 02:00 | Обновлено 28 января 2024, 02:13
57
0

Милан – Болонья – 2:2. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча

Команды выдали матч-триллер

28 января 2024, 02:00 | Обновлено 28 января 2024, 02:13
57
0
Милан – Болонья – 2:2. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 22 тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Милан» принимал «Болонью». Игра закончилась боевой ничьей 2:2.

Дублем за хозяев отличился Лофтус-Чик. За гостей забивали Зиркзее и Орсолини, причем второй гол был забит уже в компенсированное к матчу время.

Интересно, что игроки «Милана» дважды не реализовали одиннадцатиметровые – с «точки» промахнулись Оливье Жиру и Тео Эрнандес.

Серия А. 22 тур

Милан – Болонья – 2:2

Голы: Лофтус-Чик, 45, 83 – Зиркзее, 29, Орсолини, 90+2

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Милан).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Милан).
41’
Тиагу Мотта (Болонья) получает красную карточку.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Болонья).
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Милан Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу удаление (красная карточка) Тиаго Мотта Рубен Лофтус-Чик Риккардо Орсолини Милан - Болонья Джошуа Зиркзе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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