Два незабитых пенальти и гол на 90+2. Милан и Болонья устроили матч-триллер
Игра завершилась со счетом 2:2
27 января состоялся матч 22-го тура Серии А между командами «Милан» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 2:2.
Дублем за хозяев отличился Рубен Лофтус-Чик (45, 83). У гостей забили Джощуа Зиркзе (29) и Риккардо Орсолини (90+2), который реализовал пенальти.
Интересно, что «Милан» дважды не сумел забить с 11-метрового: Оливье Жиру (42) и Тео Эрнандес (74).
На 41-й минуте главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта получил красную карточку.
«Дьяволы» располагается на 3-м месте в таблице чемпионата Италии с 46 очками. У подопечных Мотты 33 пункта и 7-я строчка.
Серия А. 22-й тур. 27 января
Милан – Болонья – 2:2
Голы: Лофтус-Чик, 45, 83 – Зиркзее, 29, Орсолини, 90+2
It ends in a draw.#MilanBologna #SempreMilan@Acqua_Lete pic.twitter.com/klho2mAEWH— AC Milan (@acmilan) January 27, 2024
⏹️ | TRIPLICE FISCHIO ⏱️— Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) January 27, 2024
Il Bologna trova il pari nel finale grazie al rigore realizzato da Orsolini ⚽️#MilanBologna | 2-2 |#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/snis0YubBb
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