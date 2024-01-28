Два незабитых пенальти и гол на 90+2. Милан и Болонья устроили матч-триллер

27 января состоялся матч 22-го тура Серии А между командами «Милан» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 2:2.

Дублем за хозяев отличился Рубен Лофтус-Чик (45, 83). У гостей забили Джощуа Зиркзе (29) и Риккардо Орсолини (90+2), который реализовал пенальти.

Интересно, что «Милан» дважды не сумел забить с 11-метрового: Оливье Жиру (42) и Тео Эрнандес (74).

На 41-й минуте главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта получил красную карточку.

«Дьяволы» располагается на 3-м месте в таблице чемпионата Италии с 46 очками. У подопечных Мотты 33 пункта и 7-я строчка.

Серия А. 22-й тур. 27 января

Милан – Болонья – 2:2

Голы: Лофтус-Чик, 45, 83 – Зиркзее, 29, Орсолини, 90+2