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Чемпионат Италии
Милан
27.01.2024 21:45 – FT 2 : 2
Болонья
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Италия
28 января 2024, 00:19 |
314
0

Два незабитых пенальти и гол на 90+2. Милан и Болонья устроили матч-триллер

Игра завершилась со счетом 2:2

28 января 2024, 00:19 |
314
0
Два незабитых пенальти и гол на 90+2. Милан и Болонья устроили матч-триллер
Getty Images/Global Images Ukraine

27 января состоялся матч 22-го тура Серии А между командами «Милан» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 2:2.

Дублем за хозяев отличился Рубен Лофтус-Чик (45, 83). У гостей забили Джощуа Зиркзе (29) и Риккардо Орсолини (90+2), который реализовал пенальти.

Интересно, что «Милан» дважды не сумел забить с 11-метрового: Оливье Жиру (42) и Тео Эрнандес (74).

На 41-й минуте главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта получил красную карточку.

«Дьяволы» располагается на 3-м месте в таблице чемпионата Италии с 46 очками. У подопечных Мотты 33 пункта и 7-я строчка.

Серия А. 22-й тур. 27 января

Милан – Болонья – 2:2

Голы: Лофтус-Чик, 45, 83 – Зиркзее, 29, Орсолини, 90+2

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Серия A чемпионат Италии по футболу Милан Болонья Милан - Болонья Рубен Лофтус-Чик Джошуа Зиркзе Риккардо Орсолини удаление (красная карточка) Тиаго Мотта
Источник Sport.ua
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