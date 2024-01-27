Сенсация была близко. Ассист Сидорчука помог Вестерло не проиграть Генту
Аутсайдер чемпионата Бельгии неожиданно сыграл вничью с клубом из топ-4 со счетом 2:2
27 января состоялся матч 22-го тура чемпионата Бельгии между командами «Гент» и «Вестерло». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский футболист гостей Сергей Сидорчук вышел на поле с первых минут. На 17-й минуте украинец отдал ассист на Ромео Вермана.
На 44-й хозяева сравняли счет и до 87-й все шло к ничейному результату. Тогда Николас Мадсен реализовал пенальти и вывел «Вестерло» вперед, но на 90+7-й «Гент» все же сумел вырвать 1 очко – забил Омри Ганделмен.
Сейчас Сидорчук и Ко занимают 11-е место в таблице чемпионата с 22 очками. От зоны вылета «Вестерло» отделяет всего 1 позиция и 1 балл.
«Гент» идет на 4-й строчке с 39 пунктами.
Чемпионат Бельгии. 22-й тур. 27 января
Гент – Вестерло – 2:2
Голы: Ганделмен, 44, 90+7 – Верман, 17, Мадсен, 87
FT 2-2 | #GNTWES #JPL pic.twitter.com/TH6UEQopFz— KAA Gent (@KAAGent) January 27, 2024
A good game with a bitter end.#GNTWES 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/rZXOW00vQm— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) January 27, 2024
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