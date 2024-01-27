Сенсация была близко. Ассист Сидорчука помог Вестерло не проиграть Генту

27 января состоялся матч 22-го тура чемпионата Бельгии между командами «Гент» и «Вестерло». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский футболист гостей Сергей Сидорчук вышел на поле с первых минут. На 17-й минуте украинец отдал ассист на Ромео Вермана.

На 44-й хозяева сравняли счет и до 87-й все шло к ничейному результату. Тогда Николас Мадсен реализовал пенальти и вывел «Вестерло» вперед, но на 90+7-й «Гент» все же сумел вырвать 1 очко – забил Омри Ганделмен.

Сейчас Сидорчук и Ко занимают 11-е место в таблице чемпионата с 22 очками. От зоны вылета «Вестерло» отделяет всего 1 позиция и 1 балл.

«Гент» идет на 4-й строчке с 39 пунктами.

Чемпионат Бельгии. 22-й тур. 27 января

Гент – Вестерло – 2:2

Голы: Ганделмен, 44, 90+7 – Верман, 17, Мадсен, 87