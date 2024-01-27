Букмекеры оценили шансы Киченок и Остапенко выиграть титул Australian Open
28 января украинско-латвийский тандем поборется за титул мейджора в парном разряде
28 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финале украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против второго сеяного дуэте Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Элизе Мертенс (Бельгия). Время начала матча – 06:00 по Киеву.
Коэффициент на победу украинского-латвийского тандема составляет 3.00. На 2:0 от Людмилы и Алены коэффициент составляет 5.30, а на 2:1 – 5.20.
Титул Се Шувэй и Мертенс котируется по 1.44. 2:0 от этого дуэта расценивается в 2.20, а 2:1 – в 3.40.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Франсис ставит на Фьюри
Украинский хавбек является трансферной целью для туринцев на лето