Букмекеры оценили шансы Киченок и Остапенко выиграть титул Australian Open

28 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против второго сеяного дуэте Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Элизе Мертенс (Бельгия). Время начала матча – 06:00 по Киеву.

Коэффициент на победу украинского-латвийского тандема составляет 3.00. На 2:0 от Людмилы и Алены коэффициент составляет 5.30, а на 2:1 – 5.20.

Титул Се Шувэй и Мертенс котируется по 1.44. 2:0 от этого дуэта расценивается в 2.20, а 2:1 – в 3.40.