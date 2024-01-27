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  4. Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
27 января 2024, 13:46 |
759
0

Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала парного разряда Australian Open

27 января 2024, 13:46 |
759
0
Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

28 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против второго сеяного дуэте Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия). Время начала матча – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Людмила и Алена впервые сыграют в финале парного разряда на турнире Grand Slam. Их соперницы вместе выигрывали Уимблдон-2021. Се Шувэй ранее стала победительницей микста на Australian Open 2024.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Australian Open 2024 Се Шувэй Элизе Мертенс
Источник Sport.ua
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