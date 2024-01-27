Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала парного разряда Australian Open
28 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финале украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против второго сеяного дуэте Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия). Время начала матча – 06:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Людмила и Алена впервые сыграют в финале парного разряда на турнире Grand Slam. Их соперницы вместе выигрывали Уимблдон-2021. Се Шувэй ранее стала победительницей микста на Australian Open 2024.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Челси» сыграл в сухую ничью с «Астон Виллой»
Готовятся к матчу чемпионата против Сельты