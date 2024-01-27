Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона чемпионата Украины по футболу. Подопечные Александра Шовковского тренируются в Турции.

Сегодня тренировку киевлян посетил наставник сборной Украины Сергей Ребров, который пообщался с тренером «Динамо» Александром Шовковским.

«Динамо» успело провести уже один спарринг против «Балкани», в котором проиграло 0:2. Следующий матч «бело-синие» проведут 29 января против польской «Легии».

ВИДЕО. Ребров посетил тренировку Динамо в Турции