Украина. Премьер лига27 января 2024, 20:58 |
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ВИДЕО. Ребров посетил тренировку Динамо в Турции
Наставник сборной Украины посетил свою бывшую команду
27 января 2024, 20:58 |
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Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона чемпионата Украины по футболу. Подопечные Александра Шовковского тренируются в Турции.
Сегодня тренировку киевлян посетил наставник сборной Украины Сергей Ребров, который пообщался с тренером «Динамо» Александром Шовковским.
«Динамо» успело провести уже один спарринг против «Балкани», в котором проиграло 0:2. Следующий матч «бело-синие» проведут 29 января против польской «Легии».
ВИДЕО. Ребров посетил тренировку Динамо в Турции
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Приємно бачити легенду Динамо Київ на тренуванні рідного клубу.
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