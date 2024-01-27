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  4. ВИДЕО. Ребров посетил тренировку Динамо в Турции
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 20:58 |
888
1

ВИДЕО. Ребров посетил тренировку Динамо в Турции

Наставник сборной Украины посетил свою бывшую команду

27 января 2024, 20:58 |
888
1
ВИДЕО. Ребров посетил тренировку Динамо в Турции
УАФ. Сергей Ребров

Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона чемпионата Украины по футболу. Подопечные Александра Шовковского тренируются в Турции.

Сегодня тренировку киевлян посетил наставник сборной Украины Сергей Ребров, который пообщался с тренером «Динамо» Александром Шовковским.

«Динамо» успело провести уже один спарринг против «Балкани», в котором проиграло 0:2. Следующий матч «бело-синие» проведут 29 января против польской «Легии».

ВИДЕО. Ребров посетил тренировку Динамо в Турции

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Сергей Ребров Александр Шовковский Динамо Киев учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Pavel_i_CO
Приємно бачити легенду Динамо Київ на тренуванні рідного клубу. 
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