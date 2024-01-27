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  4. Один из худших. Стала известна оценка Миколенко за автогол против Лутона
Англия
27 января 2024, 19:49 |
623
1

Один из худших. Стала известна оценка Миколенко за автогол против Лутона

Украинский защитник «Эвертона» провел на поле весь матч

27 января 2024, 19:49 |
623
1
Один из худших. Стала известна оценка Миколенко за автогол против Лутона
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 27 января 2024 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Лутоном». Победу со счетом 2:1 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и на 39-й минуте отметился автоголом. Такой перфоманс 24-летнего футболиста статистический портал WhoScored оценил в 6.4 баллов, что является второй худшей оценкой среди игроков стартового состава «Эвертона» и 6-й среди всех футболистов, вышедших на поле с первых минут.

Лучшим игроком встречи признан центральный защитник «шляпников» Теден Менги, который совершил 17 защитных действий и получил оценку 7.7.

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Эвертон Кубок Англии по футболу Лутон Таун Виталий Миколенко оценки WhoScored Теден Менги
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Volodymyr Shevchenko
Наркоманский рейтинг. В другом, более адекватном, у него выше среднего (6.9) по команде, выше чем у половины команды, т. к. как защитник он хорошо отыграл
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