Один из худших. Стала известна оценка Миколенко за автогол против Лутона
Украинский защитник «Эвертона» провел на поле весь матч
Сегодня, 27 января 2024 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Лутоном». Победу со счетом 2:1 одержала команда гостей.
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Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и на 39-й минуте отметился автоголом. Такой перфоманс 24-летнего футболиста статистический портал WhoScored оценил в 6.4 баллов, что является второй худшей оценкой среди игроков стартового состава «Эвертона» и 6-й среди всех футболистов, вышедших на поле с первых минут.
Лучшим игроком встречи признан центральный защитник «шляпников» Теден Менги, который совершил 17 защитных действий и получил оценку 7.7.
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