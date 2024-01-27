Очень горжусь этим. Теннисист из россии сменил гражданство на казахстанское
Александр Шевченко будет выступать за Казахстан
23-летний теннисист Александр Шевченко (АТР) сменил российское гражданство на казахстанское.
Об этом спортсмен сообщил в своем Inatsgram:
«Всем привет хочу вам сообщить, что со следующей недели я буду представлять на корте Казахстан.
Я очень горжусь этим и не могу дождаться, когда выйду на корт, чтобы создавать незабываемые моменты для себя и страны», – написал Александр.
Последним турниром для Александра был Открытый чемпионат Австралии 2024, из которого он вылетел уже в 1-м раунде, уступив Хауме Муньяру.
Интересно, что впервые АТР пририсовала Шевченко флаг Казахстана еще в 2022 году, однако тогда теннисист заявил, что это просто ошибка.
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