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ATP
27 января 2024, 19:05 |
1465
1

Очень горжусь этим. Теннисист из россии сменил гражданство на казахстанское

Александр Шевченко будет выступать за Казахстан

27 января 2024, 19:05 |
1465
1
Очень горжусь этим. Теннисист из россии сменил гражданство на казахстанское
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шевченко

23-летний теннисист Александр Шевченко (АТР) сменил российское гражданство на казахстанское.

Об этом спортсмен сообщил в своем Inatsgram:

«Всем привет хочу вам сообщить, что со следующей недели я буду представлять на корте Казахстан.

Я очень горжусь этим и не могу дождаться, когда выйду на корт, чтобы создавать незабываемые моменты для себя и страны», – написал Александр.

Последним турниром для Александра был Открытый чемпионат Австралии 2024, из которого он вылетел уже в 1-м раунде, уступив Хауме Муньяру.

Интересно, что впервые АТР пририсовала Шевченко флаг Казахстана еще в 2022 году, однако тогда теннисист заявил, что это просто ошибка.

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Александр Шевченко (теннис) смена гражданства
Источник Sport.ua
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