ATP18 октября 2022, 09:40 | Обновлено 18 октября 2022, 09:41
284
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Российский теннисист из топ-150 рейтинга ATP сменил спортивное гражданство
За Казахстан играть веселее
18 октября 2022, 09:40 | Обновлено 18 октября 2022, 09:41
284
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Российский теннисист Александр Шевченко выступает на турнире ATP 250 в Стокгольме под флагом Казахстана.
Ему удалось пройти квалификацию и выйти в основную сетку.
Отметим, что Шевченко занимает 149 место в мировом рейтинге.
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