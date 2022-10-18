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ATP
18 октября 2022, 09:40 | Обновлено 18 октября 2022, 09:41
284
0

Российский теннисист из топ-150 рейтинга ATP сменил спортивное гражданство

За Казахстан играть веселее

18 октября 2022, 09:40 | Обновлено 18 октября 2022, 09:41
284
0
Российский теннисист из топ-150 рейтинга ATP сменил спортивное гражданство
ATP. Александр Шевченко

Российский теннисист Александр Шевченко выступает на турнире ATP 250 в Стокгольме под флагом Казахстана.

Ему удалось пройти квалификацию и выйти в основную сетку.

Отметим, что Шевченко занимает 149 место в мировом рейтинге.

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Источник Sports.ru
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