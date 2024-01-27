ВИДЕО. Пушич показал, как нужно пробивать пенальти. Забил все удары
Тренер «горняков» находится в хорошей форме
Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку ко второй части чемпионата Украины по футболу в Турции.
На одной из тренировок наставник «горняков» Марино Пушич показал, как он умеет пробивать пенальти. Тренеру «Шахтера» удалось реализовать все удары.
Ранее «горняки» успели провести два товарищеских матча в Турции, победив армянский «Пюник» (2:0) и польский «Лех» (3:1). Следующий матч подопечные Пушича проведут завтра, 28 января, со словенским «Марибором».
ВИДЕО. Пушич показал, как нужно пробивать пенальти. Забил все удары
🎯⚽️ Декілька пенальті у виконанні головного тренера Маріно Пушича 😎🧡#Shakhtar pic.twitter.com/KJjcu3CXzU— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 27, 2024
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