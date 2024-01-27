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  4. ВИДЕО. Пушич показал, как нужно пробивать пенальти. Забил все удары
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 22:51 | Обновлено 27 января 2024, 22:59
556
1

ВИДЕО. Пушич показал, как нужно пробивать пенальти. Забил все удары

Тренер «горняков» находится в хорошей форме

27 января 2024, 22:51 | Обновлено 27 января 2024, 22:59
556
1
ВИДЕО. Пушич показал, как нужно пробивать пенальти. Забил все удары
ФК Шахтер. Марино Пушич

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку ко второй части чемпионата Украины по футболу в Турции.

На одной из тренировок наставник «горняков» Марино Пушич показал, как он умеет пробивать пенальти. Тренеру «Шахтера» удалось реализовать все удары.

Ранее «горняки» успели провести два товарищеских матча в Турции, победив армянский «Пюник» (2:0) и польский «Лех» (3:1). Следующий матч подопечные Пушича проведут завтра, 28 января, со словенским «Марибором».

ВИДЕО. Пушич показал, как нужно пробивать пенальти. Забил все удары

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Марино Пушич Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Buba Dnipro
Воротар вже не знав куди плигати щоб не дай Боже не відбити. Навіть на добиванні підняв ногу щоб не торкнутися м'яча. 
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