Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу прокомментировал ситуацию с мобилизацией футболистов.

– В Ваших публикациях в Facebook Вы не раз говорили о мобилизации. А как Вы считаете, футболисты наших клубов должны иметь броню или иным образом быть освобождены от мобилизации?

– У нас много спортсменов находятся на передовой с оружием в руках. К сожалению, уже известно о многих спортсменах, которые отдали свою жизнь за страну. Я думаю, многие действующие воины имеют то или иное спортивное прошлое. Спорт закаляет человека физически и морально, иногда и патриотически воспитывает спортсменов. Этот вопрос еще надо изучать.

Очевидно, что действующих спортсменов не очень мудро привлекать к службе. Малая вероятность, что кто-то, допустим, из клубов УПЛ или Первой лиги примет решение идти на фронт. Тем более, что, как у потенциальных военных, у них гораздо более слабый уровень, чем в том спорте, где они выступают.

Да, мобилизация это про обязанность, а не желание. Но нужен еще и здравый смысл. Каждый адекватный человек понимает, что те, кто не хотят быть в армии, не должны там быть, от таких там множество проблем. Человек, который не хочет, еще имеет возможность сослаться на состояние здоровья, хотя наши ВВК почти всем говорят – «годен». Спортсмен такого сказать не может о себе. ТЦК могло бы тщательнее работать с потенциальными военными, а не загонять всех подряд. Из которых многие потом становятся отказниками. Или покидают воинские части. Сдаются в плен или еще хуже, о чем не хочется говорить. Поход ТЦК в футбольный клуб или, например, в фитнес-центр мне кажется непродуктивным, или даже неадекватным. Это дает только отрицательный результат.

– Вернуть болельщиков на трибуны, это хорошее решение?

– Еще раньше я говорил, что болельщиков надо возвращать на трибуны. Особенно, когда речь идет об игровых видах, где они создают атмосферу. Когда слышен только звук мяча – это так себе зрелище. Болельщики – важные участники действия, которое только в комплексе выглядит как полноценное. Я рад, что болельщики будут иметь эту возможность. Все понимают риски, и каждый сам решает, приходить или не приходить на стадион.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что в ФК «Оболонь» поступили повестки для футболистов, но позже клуб опроверг эти слухи.