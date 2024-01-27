Форвард, которым интересовалось Полесье, станет одноклубником Сидорчука
Иранец Сайядманеш не вернется в УПЛ
Бывший форвард луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш не вернется в УПЛ.
Несмотря на предметный интерес к нападающему, который последнее время выступал в английском Чемпионшипе за «Халл Сити», со стороны житомирского «Полесья» футболист решил остаться в Европе.
Как сообщает журналист Эртан Сюзгун на своей странице в X (бывший Twitter), Аллахьяр в скором времени станет одноклубником Сергея Сидорчука в «Вестерло».
По информации источника, футболист уже находится в Бельгии для официального завершения сделки, согласно которой Саядманеш будет выступать за «Вестерло» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
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