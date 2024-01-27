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  4. Форвард, которым интересовалось Полесье, станет одноклубником Сидорчука
Бельгия
27 января 2024, 15:13 |
392
0

Форвард, которым интересовалось Полесье, станет одноклубником Сидорчука

Иранец Сайядманеш не вернется в УПЛ

27 января 2024, 15:13 |
392
0
Форвард, которым интересовалось Полесье, станет одноклубником Сидорчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Аллахьяр Сайядманеш

Бывший форвард луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш не вернется в УПЛ.

Несмотря на предметный интерес к нападающему, который последнее время выступал в английском Чемпионшипе за «Халл Сити», со стороны житомирского «Полесья» футболист решил остаться в Европе.

Как сообщает журналист Эртан Сюзгун на своей странице в X (бывший Twitter), Аллахьяр в скором времени станет одноклубником Сергея Сидорчука в «Вестерло».

По информации источника, футболист уже находится в Бельгии для официального завершения сделки, согласно которой Саядманеш будет выступать за «Вестерло» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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Аллахьяр Сайядманеш Заря Луганск Полесье Житомир трансферы Вестерло Сергей Сидорчук аренда игрока
Источник Twitter
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