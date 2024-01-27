Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала Australian Open
28 января состоится финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.
В поединке за титул Янник Синнер из Италии (№4 ATP) сразится с двукратным финалистом Даниилом Медведевым (№3 ATP). Время начала матча – 10:30 по Киеву.
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Это будет 10-я встреча теннисистов, итальянец проиграл первые 6 встреч, но выиграл 3 последних.
Оба теннисиста будут сражаться за первый титул на Australian Open.
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