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  4. Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
27 января 2024, 13:33 |
547
0

Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Australian Open

27 января 2024, 13:33 |
547
0
Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

28 января состоится финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

В поединке за титул Янник Синнер из Италии (№4 ATP) сразится с двукратным финалистом Даниилом Медведевым (№3 ATP). Время начала матча – 10:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-я встреча теннисистов, итальянец проиграл первые 6 встреч, но выиграл 3 последних.

Оба теннисиста будут сражаться за первый титул на Australian Open.

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Даниил Медведев смотреть онлайн Янник Синнер Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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