27 января состоялся финальный матч женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, в двух сетах обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвень (WTA 15) со счетом 6:3, 6:2.

За матч Соболенко ни разу не отдала свою подачу. Это была первая встреча теннисисток.

Соболенко во второй раз подряд выиграла трофей на Australian Open. Оба титула Grand Slam она завоевала на кортах Мельбурна. Чжэн Циньвень впервые сыграла в финале мейджора. Она стала первой китаянкой с 2014 после Ли На, которой удалось побороться за трофей на этой серии турниров. 10 лет назад Ли На выиграла на АО.

В LIVE-рейтинге WTA Чжэн находится на 7-й позиции. Соболенко сохранила вторую строчку.

ВИДЕО. Как Чжэн и Соболенко разыграли титул Открытого чемпионата Австралии