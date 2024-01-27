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Australian Open
27 января 2024, 13:20 | Обновлено 27 января 2024, 13:23
475
0

ВИДЕО. Как Чжэн и Соболенко разыграли титул Открытого чемпионата Австралии

В финальном матче Australian Open китаянка в двух сетах уступила второй ракетке мира

27 января 2024, 13:20 | Обновлено 27 января 2024, 13:23
475
0
ВИДЕО. Как Чжэн и Соболенко разыграли титул Открытого чемпионата Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Чжэн Циньвень

27 января состоялся финальный матч женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, в двух сетах обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвень (WTA 15) со счетом 6:3, 6:2.

За матч Соболенко ни разу не отдала свою подачу. Это была первая встреча теннисисток.

Соболенко во второй раз подряд выиграла трофей на Australian Open. Оба титула Grand Slam она завоевала на кортах Мельбурна. Чжэн Циньвень впервые сыграла в финале мейджора. Она стала первой китаянкой с 2014 после Ли На, которой удалось побороться за трофей на этой серии турниров. 10 лет назад Ли На выиграла на АО.

В LIVE-рейтинге WTA Чжэн находится на 7-й позиции. Соболенко сохранила вторую строчку.

ВИДЕО. Как Чжэн и Соболенко разыграли титул Открытого чемпионата Австралии

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Чжэн Циньвень прокомментировала поражение в финале Australian Open 2024
видео Арина Соболенко Чжэн Циньвень Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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