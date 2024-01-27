Стало известно, когда Людмила Киченок сыграет финальный матч на Aus Open

28 января украинская теннисистка Людмила Киченок проведет финальный матч парного женского разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В поединке за трофей украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Элизе Мертенс (Бельгия).

Встреча состоится первым запуском на центральном корте Australian Open Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

Людмила и Алена впервые сыграют в решающем матче в парном разряде турнира серии Grand Slam. Во второй раз в истории в финале парного турнира Australian Open сыграет представительница Украины. В 2008 году титул в Мельбурне выиграли сестры Бондаренко.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Киченок и Остапенко в двух сетах обыграли дуэт Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

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