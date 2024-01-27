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  4. «Я не молодой кролик». Клопп рассказал о планах после ухода из Ливерпуля
Англия
27 января 2024, 11:40 |
1265
0

«Я не молодой кролик». Клопп рассказал о планах после ухода из Ливерпуля

В новом сезоне работать не будет

27 января 2024, 11:40 |
1265
0
«Я не молодой кролик». Клопп рассказал о планах после ухода из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет команду после завершения сезона, а затем планирует взять отдых и пропустить следующий чемпионат.

«Я понял, что мои ресурсы не бесконечные. Я готов отдать все силы во второй части сезона, а потом взять паузу или вообще завершить. Мы не становимся моложе, и я уже не молодой кролик и не прыгаю так высоко, как когда-то».

«Продолжу ли я работать после ухода? Конечно, потому что я себя знаю – долго сидеть без дела не смогу. Найду, что делать дальше, но никаких клубов или сборной в следующем сезоне», — сказал Клопп.

Немецкий наставник является единственным тренером в истории клуба, выигравшим все основные турниры.

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Ливерпуль Юрген Клопп Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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