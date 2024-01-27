Анчелотти встретился с Луниным и Кепой. В Испании раскрыли детали разговора

В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария». Наставник «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что в этом матче сыграет Андрей Лунин.

По информации Defensa Central, наставник «Реала» накануне матча встретился с Луниным и Кепой Аррисабалагой и выразил доверие к обоим вратарям. Анчелотти сообщил им, что его план состоит в дальнейшей ротации обоих игроков от матча к матчу и он ждет от своих подопечных полной отдачи на тренировках.



Ранее сообщалось, что итальянский наставник склоняется к тому, чтобы выбрать Лунина основным вратарем до конца сезона.