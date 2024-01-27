Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти встретился с Луниным и Кепой. В Испании раскрыли детали разговора
Испания
27 января 2024, 11:56 | Обновлено 27 января 2024, 12:17
1343
3

Анчелотти встретился с Луниным и Кепой. В Испании раскрыли детали разговора

Ожидается, что украинский вратарь сыграет с «Лас-Пальмасом»

27 января 2024, 11:56 | Обновлено 27 января 2024, 12:17
1343
3
Анчелотти встретился с Луниным и Кепой. В Испании раскрыли детали разговора
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария». Наставник «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что в этом матче сыграет Андрей Лунин.

По информации Defensa Central, наставник «Реала» накануне матча встретился с Луниным и Кепой Аррисабалагой и выразил доверие к обоим вратарям. Анчелотти сообщил им, что его план состоит в дальнейшей ротации обоих игроков от матча к матчу и он ждет от своих подопечных полной отдачи на тренировках.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник склоняется к тому, чтобы выбрать Лунина основным вратарем до конца сезона.

По теме:
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Кто сделал дубль? Алавес на выезде разгромил Альмерию в Ла Лиге
Андрей Лунин Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник DefensaCentral
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новак ДЖОКОВИЧ: «Это один из худших моих матчей на турнирах Grand Slam»
Теннис | 26 января 2024, 13:23 4
Новак ДЖОКОВИЧ: «Это один из худших моих матчей на турнирах Grand Slam»
Новак ДЖОКОВИЧ: «Это один из худших моих матчей на турнирах Grand Slam»

Сербский теннисист – о поражению Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open 2024

Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
Биатлон | 26 января 2024, 16:59 13
Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте

Украинка проиграла только двум спортсменкам из Норвегии

Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
Футбол | 26.01.2024, 15:23
Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января
Футбол | 27.01.2024, 07:15
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января
Алан Патрик light version. Кто такой Марлон Гомес, которого купил Шахтер
Футбол | 27.01.2024, 08:15
Алан Патрик light version. Кто такой Марлон Гомес, которого купил Шахтер
Алан Патрик light version. Кто такой Марлон Гомес, которого купил Шахтер
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
У буків вже мабуть ставка в лінії з'явилась на те , хто зіграє - Кепа чи Лунін )
Ответить
+1
dimando560
Епопея 😂
Ответить
+1
Gargantua
- я ваша папа Карло, вы мои дети...
Ответить
0
Boodya
Новини пов'язані з Луніним - про все і ні про що одночасно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
26.01.2024, 08:50 13
Теннис
Ворскла выступила против Шевченко во главе УАФ. Позиция ясна и понятна
Ворскла выступила против Шевченко во главе УАФ. Позиция ясна и понятна
25.01.2024, 10:08 19
Футбол
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
26.01.2024, 15:06 9
Теннис
«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
25.01.2024, 11:48 17
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
25.01.2024, 18:40 20
Теннис
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ
26.01.2024, 23:18 25
Футбол
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
26.01.2024, 07:30 2
Футбол
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
25.01.2024, 11:35 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем