Хацкевич вспомнил последний разговор с Белькевичем перед смертью
Экс-тренер «Динамо» – о смерти своего друга
Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич рассказал о смерти своего друга и экс-партнера по команде Валентина Белькевича.
– Валентина Николаевича что-то тревожило в это время в плане здоровья или отношений в семье?
– Нет, у Валика все было хорошо и в плане здоровья и отношений с Лесей. По здоровью он мог дать фору любому из нас.
– То есть, никаких предпосылок к такой трагедии не было?
– Это больше у него был эмоционально-психологический срыв.
– Помните последние слова, которые друг другу говорили?
– Договорились сыграть с ним в теннис и обсудить дальнейшие планы по его работе. Это было 28 или 29 июля. В тот день, когда мы собирались встретиться, я набрал Валика – он не ответил. Потом я позвонил Лесе, и она сказала, что он сегодня не в форме. А 31-го уже произошла эта трагедия.
Белькевич скончался 1 августа 2014 года в возрасте 41 года. Официальная причина смерти – тромбоэмболия.
Ранее Хацкевич возглавил «Заглембе» и назвал цели на сезон.
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