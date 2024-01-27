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  4. Хацкевич вспомнил последний разговор с Белькевичем перед смертью
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 10:58 |
882
0

Хацкевич вспомнил последний разговор с Белькевичем перед смертью

Экс-тренер «Динамо» – о смерти своего друга

27 января 2024, 10:58 |
882
0
Хацкевич вспомнил последний разговор с Белькевичем перед смертью
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич рассказал о смерти своего друга и экс-партнера по команде Валентина Белькевича.

– Валентина Николаевича что-то тревожило в это время в плане здоровья или отношений в семье?

– Нет, у Валика все было хорошо и в плане здоровья и отношений с Лесей. По здоровью он мог дать фору любому из нас.

– То есть, никаких предпосылок к такой трагедии не было?

– Это больше у него был эмоционально-психологический срыв.

– Помните последние слова, которые друг другу говорили?

– Договорились сыграть с ним в теннис и обсудить дальнейшие планы по его работе. Это было 28 или 29 июля. В тот день, когда мы собирались встретиться, я набрал Валика – он не ответил. Потом я позвонил Лесе, и она сказала, что он сегодня не в форме. А 31-го уже произошла эта трагедия.

Белькевич скончался 1 августа 2014 года в возрасте 41 года. Официальная причина смерти – тромбоэмболия.

Ранее Хацкевич возглавил «Заглембе» и назвал цели на сезон.

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Валентин Белькевич Александр Хацкевич
Источник FanDay
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