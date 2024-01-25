Хацкевич назвал цели Заглембе на сезон

Новый главный тренер польского «Заглембе» Александр Хацкевич рассказал о задачах команды на нынешний сезон:

«Цель у этой команды одна – постараться остаться в первом дивизионе. Любая команда начинает строиться с обороны. Когда «Заглембе» пропускает 30 мячей за 19 матчей, то вывод один – наладить игру в обороне.

Изменить немного построение в игре. Это то, что мы за две недели увидели. Все решают кадры, футболисты. Нужно укрепить некоторые позиции и в обороне тоже».

На данный момент «Заглембе» занимает последнее, 18-е место в первом дивизионе чемпионата Польши.