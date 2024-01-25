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Польша
25 января 2024, 23:07 |
503
3

Хацкевич назвал цели Заглембе на сезон

Главная задача команды – избежать вылета

25 января 2024, 23:07 |
503
3
Хацкевич назвал цели Заглембе на сезон
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Новый главный тренер польского «Заглембе» Александр Хацкевич рассказал о задачах команды на нынешний сезон:

«Цель у этой команды одна – постараться остаться в первом дивизионе. Любая команда начинает строиться с обороны. Когда «Заглембе» пропускает 30 мячей за 19 матчей, то вывод один – наладить игру в обороне.

Изменить немного построение в игре. Это то, что мы за две недели увидели. Все решают кадры, футболисты. Нужно укрепить некоторые позиции и в обороне тоже».

На данный момент «Заглембе» занимает последнее, 18-е место в первом дивизионе чемпионата Польши.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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Volodymyr Shevchenko
У другого Заглембе из экстраклассы 31 пропущенных в 19 матчах, но они на 8м месте
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0
Vitaliksaj
О великий тренер уже в мухосранске тренерует
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