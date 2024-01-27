Англия27 января 2024, 10:12 | Обновлено 27 января 2024, 10:14
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ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на новость об уходе Клоппа из Ливерпуля
Наставник «Манчестер Сити» признался, что будет лучше спать перед матчами с «красными»
27 января 2024, 10:12 | Обновлено 27 января 2024, 10:14
1697
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Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал заявление своего коллеги Юргена Клоппа, сообщившего, что по окончании нынешнего сезона он покинет свою должность в «Ливерпуле».
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