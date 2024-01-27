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Кубок африканских наций
27 января 2024, 10:18 | Обновлено 27 января 2024, 10:19
231
0

САЛАХ – об отъезде из сборной из-за травмы: «Я люблю Египет и его людей»

Форвард пообещал приложить максимум усилий, чтобы вернуться скорее

27 января 2024, 10:18 | Обновлено 27 января 2024, 10:19
231
0
САЛАХ – об отъезде из сборной из-за травмы: «Я люблю Египет и его людей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах опубликовал в социальной сети пост, посвященный своему отъезду из сборной Египта, которая вышла в плей-офф Кубка африканских наций.

Напомним, Салах получил травму в матче группового этапа с Ганой (2:2). Форвард был вынужден замениться в конце первого тайма, а обследование выявило у него мышечную травму.

«Вчера я начал программу лечения и реабилитации и сделаю все возможное, чтобы как можно скорее быть готовым к возвращению в сборную, как и было оговорено с самого начала… Я люблю свою страну и ее людей. Буду стараться больше», — написал футболист.

Отметим, что Салах уехал из Кот-д`Ивуара в Англию для восстановления. Некоторые фанаты выразили недовольство этим решением, подозревая, что нападающий специально покинул расположение сборной, чтобы не играть на Кубке Африки.

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Мохамед Салах Кубок африканских наций 2023 травма восстановление сборная Египта по футболу
Источник Instagram
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