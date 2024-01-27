ЛЫСАК: «Ворскла сбоку будет наблюдать, как развивается украинский футбол»
Полтавский клуб вышел из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины
Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал выход полтавского клуба из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины.
«Я объяснил нашу позицию еще два месяца тому назад. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому мы просто сделали логичный шаг как продолжение нашей позиции. Ничего нового.
Мы самый большой социальный проект в Полтавской области плюс не последний клуб в Украине, и нам кажется, что мы заслуживаем уважения. Мы имеем право свободного волеизъявления и выражения позиции и мнений.
Не нужно ничего [для аттестации УПЛ]. Никто никуда поступать не будет. Мы будем в стороне наблюдать, как именно будет развиваться украинский футбол.
В какой федерации сейчас Динамо и Шахтер? Мы члены УПЛ, являющейся коллективным членом УАФ. Поэтому не придумывайте [ничего]. Динамо в Киевской городской ассоциации? Вы приводите пример ассоциации Кочетова, не являющейся членом УАФ».
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