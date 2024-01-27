ЛЫСАК: «Ворскла сбоку будет наблюдать, как развивается украинский футбол»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал выход полтавского клуба из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины.

«Я объяснил нашу позицию еще два месяца тому назад. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому мы просто сделали логичный шаг как продолжение нашей позиции. Ничего нового.

Мы самый большой социальный проект в Полтавской области плюс не последний клуб в Украине, и нам кажется, что мы заслуживаем уважения. Мы имеем право свободного волеизъявления и выражения позиции и мнений.

Не нужно ничего [для аттестации УПЛ]. Никто никуда поступать не будет. Мы будем в стороне наблюдать, как именно будет развиваться украинский футбол.

В какой федерации сейчас Динамо и Шахтер? Мы члены УПЛ, являющейся коллективным членом УАФ. Поэтому не придумывайте [ничего]. Динамо в Киевской городской ассоциации? Вы приводите пример ассоциации Кочетова, не являющейся членом УАФ».