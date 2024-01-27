БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Когда сирена в матче по несколько раз, то реально тяжело»

24-летний центральный защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал, как вернулся играть в Украину:

– Я играл в Словакии за ДАК 1904. Позже перешел на правах аренды в Астану. Там отыграл целый сезон. Конечно, по его завершению мы решали вопрос о моем будущем. В Астане много людей, стоящих возле клуба. Некоторые хотели, чтобы я остался, но новое руководство решило не выкупать мой контракт. Сказали, что должен возвращаться в ДАК 1904, поэтому я начал уже тогда изучать другие варианты среди клубов.

В этот момент получил звонок от Юрия Вернидуба. Он предложил возвратиться в родную команду. Я обсудил это со своими родителями и принял решение в пользу Кривбасса.

– Каким застали родной клуб?

– Он прогрессирует по всем направлениям, и большая заслуга в этом президента клуба Константина Караманица и генерального директора Владимира Баенко. Также отмечу и наш тренерский штаб, без которого этого не удалось бы добиться. Все они сделали такую качественную и боеспособную команду, которая может занимать высшую позицию в УПЛ.

– Кривой Рог – город, в котором вы базируетесь, – не самый безопасный. Как это отражается на тренировочном процессе и матчах?

– Скажу, что безопасных городов сейчас нет в Украине. А тренировочному процессу ничего не мешает. Что касается матчей, то здесь дела обстоят иначе. Потому что сирена посреди игры, порой по несколько раз, действительно трудно. Игрокам сложно возвращаться, входить в игру. Ты ведь настроился на поединок, провел разминку и выходишь на поле с адреналином, а потом все это останавливается.

Впрочем, как на клубной базе, так и на стадионе, обустроены бомбоубежища по всем параметрам безопасности. Для детей в Академии прописаны все алгоритмы действий, когда есть воздушная тревога. Этот вопрос руководство клуба считает одним из приоритетных.

– Расскажите о вашей традиции после каждого матча подходить к сектору ультрас, на котором изображены фанаты, погибшие на войне с рашистами.

– Мы всегда чтим наших болельщиков. Для нас это традиция. Мы благодарим тех, благодаря кому есть возможность играть. Я лично знал некоторых ребят из этой «Трибуны Героев». Егор Биркун – один из моих знакомых, работал вместе с моим братом. Он погиб, защищая Украину. Есть и другие, кто отдал жизнь, а мы когда-то вместе тренировались...

– Футбол вне политики, или во время войны – это информационное оружие? Каково ваше мнение?

– Футбол должен помогать рассказывать правду о войне и собирать поддержку Украины. А как иначе в такие времена? Мы доносим правду словами и действиями. Мы помогаем ребятам с фронта. Ведь все мы должны быть объединены ради победы. И не просто вместе со всеми клубами, но и фанатами и народами в целом.

У меня много знакомых ребят из Кривого Рога, которые сейчас в горячих точках. Финансово пытаюсь помогать. Присоединиться могут друзья и близкие. Иногда объявляю о сборе в своих социальных сетях, чтобы собрать большее и удовлетворить потребности наших защитников.