Франция27 января 2024, 01:23 | Обновлено 27 января 2024, 01:48
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Пять мячей на двух. Лион дома проиграл Ренну и остался в опасной зоне
Дубль оформил Мартен Террье, один мяч провел Дезире Дуэ
27 января 2024, 01:23 | Обновлено 27 января 2024, 01:48
29
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В матче 19-го тура чемпионата Франции «Лион» проиграл «Ренну» (2:3).
Гости в первом тайме забили 3 гола. Дубль оформил Мартен Террье, один мяч провел Дезире Дуэ.
После перерыва хозяева забили дважды: Энрике и Александр Ляказетт.
«Ренн» набрал 25 очков и находится на 9-м месте. «Лион» идет на 16-й позиции в опасной зоне (16 очков).
Лига 1. 19-й тур, 26 января
Лион – Ренн – 2:3
Голы: Энрике, 57, Ляказетт, 78 – Террье, 22, Дуэ, 36, Террье, 51
Видео голов и обзор матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Энрике (Лион).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен Террье (Ренн).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Ренн).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен Террье (Ренн).
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