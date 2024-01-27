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Чемпионат Франции
Лион
26.01.2024 22:00 – FT 2 : 3
Ренн
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Франция
27 января 2024, 01:23 | Обновлено 27 января 2024, 01:48
29
0

Пять мячей на двух. Лион дома проиграл Ренну и остался в опасной зоне

Дубль оформил Мартен Террье, один мяч провел Дезире Дуэ

27 января 2024, 01:23 | Обновлено 27 января 2024, 01:48
29
0
Пять мячей на двух. Лион дома проиграл Ренну и остался в опасной зоне
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Франции «Лион» проиграл «Ренну» (2:3).

Гости в первом тайме забили 3 гола. Дубль оформил Мартен Террье, один мяч провел Дезире Дуэ.

После перерыва хозяева забили дважды: Энрике и Александр Ляказетт.

«Ренн» набрал 25 очков и находится на 9-м месте. «Лион» идет на 16-й позиции в опасной зоне (16 очков).

Лига 1. 19-й тур, 26 января

Лион – Ренн – 2:3

Голы: Энрике, 57, Ляказетт, 78 – Террье, 22, Дуэ, 36, Террье, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Энрике (Лион).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен Террье (Ренн).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Ренн).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен Террье (Ренн).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лион Ренн Александр Ляказетт видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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