Пять мячей на двух. Лион дома проиграл Ренну и остался в опасной зоне

В матче 19-го тура чемпионата Франции «Лион» проиграл «Ренну» (2:3).

Гости в первом тайме забили 3 гола. Дубль оформил Мартен Террье, один мяч провел Дезире Дуэ.

После перерыва хозяева забили дважды: Энрике и Александр Ляказетт.

«Ренн» набрал 25 очков и находится на 9-м месте. «Лион» идет на 16-й позиции в опасной зоне (16 очков).

Лига 1. 19-й тур, 26 января

Лион – Ренн – 2:3

Голы: Энрике, 57, Ляказетт, 78 – Террье, 22, Дуэ, 36, Террье, 51

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