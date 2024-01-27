Кто сделал дубль? Алавес на выезде разгромил Альмерию в Ла Лиге

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Алавес» выиграл у «Альмерии» со счетом 3:0.

Нападающий Саму Омородион оформил дубль, кроме того Луис Риоха реализовал пенальти.

«Алавес» одержал третью победу подряд, набрал 26 очков и занимает 11-е место, «Альмерия» идет на последней позиции (6 баллов).

Ла Лига. 22-й тур, 26 января

Альмерия – Алавес – 0:3

Голы: Омородион, 10, 88, Риоха, 52 (пен)

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