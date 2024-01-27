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Чемпионат Испании
Альмерия
26.01.2024 22:00 – FT 0 : 3
Алавес
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Испания
27 января 2024, 00:47 | Обновлено 27 января 2024, 01:44
96
0

Кто сделал дубль? Алавес на выезде разгромил Альмерию в Ла Лиге

Нападающий Саму Омородион оформил дубль, Луис Риоха реализовал пенальти

27 января 2024, 00:47 | Обновлено 27 января 2024, 01:44
96
0
Кто сделал дубль? Алавес на выезде разгромил Альмерию в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Алавес» выиграл у «Альмерии» со счетом 3:0.

Нападающий Саму Омородион оформил дубль, кроме того Луис Риоха реализовал пенальти.

«Алавес» одержал третью победу подряд, набрал 26 очков и занимает 11-е место, «Альмерия» идет на последней позиции (6 баллов).

Ла Лига. 22-й тур, 26 января

Альмерия – Алавес – 0:3

Голы: Омородион, 10, 88, Риоха, 52 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Алавес).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Риоха (Алавес).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Алавес).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Алавес Альмерия видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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