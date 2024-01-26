Бундеслига. Гётце принес Айнтрахту победу над Майнцем

Поединком во Франкфурте между местным «Айнтрахтом» и «Майнцем» стартовал 19-й тур немецкой Бундеслиги. Хозяева одержали минимальную победу благодаря единственному голу звездного экс-полузащитника сборной Германии Марио Гётце.

Бундеслига. 19-й тур

Айнтрахт Франкфурт – Майнц – 1:0

Гол: Гётце 73

Благодаря этому голу «Айнтрахт» набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Майнц» остается в зоне вылета: 11 очков и 16-е место.