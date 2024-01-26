26.01.2024 21:30 – FT 1 : 0
Германия26 января 2024, 23:31 | Обновлено 26 января 2024, 23:34
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Бундеслига. Гётце принес Айнтрахту победу над Майнцем
Стартовал 19-й тур чемпионата Германии
26 января 2024, 23:31 | Обновлено 26 января 2024, 23:34
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Поединком во Франкфурте между местным «Айнтрахтом» и «Майнцем» стартовал 19-й тур немецкой Бундеслиги. Хозяева одержали минимальную победу благодаря единственному голу звездного экс-полузащитника сборной Германии Марио Гётце.
Бундеслига. 19-й тур
Айнтрахт Франкфурт – Майнц – 1:0
Гол: Гётце 73
Благодаря этому голу «Айнтрахт» набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Майнц» остается в зоне вылета: 11 очков и 16-е место.
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