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Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
26.01.2024 21:30 – FT 1 : 0
Майнц
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Германия
26 января 2024, 23:31 | Обновлено 26 января 2024, 23:34
96
0

Бундеслига. Гётце принес Айнтрахту победу над Майнцем

Стартовал 19-й тур чемпионата Германии

26 января 2024, 23:31 | Обновлено 26 января 2024, 23:34
96
0
Бундеслига. Гётце принес Айнтрахту победу над Майнцем
ФК Айнтрахт

Поединком во Франкфурте между местным «Айнтрахтом» и «Майнцем» стартовал 19-й тур немецкой Бундеслиги. Хозяева одержали минимальную победу благодаря единственному голу звездного экс-полузащитника сборной Германии Марио Гётце.

Бундеслига. 19-й тур

Айнтрахт Франкфурт – Майнц – 1:0
Гол: Гётце 73

Благодаря этому голу «Айнтрахт» набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Майнц» остается в зоне вылета: 11 очков и 16-е место.

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Айнтрахт Франкфурт Майнц Бундеслига чемпионат Германии по футболу Марио Гетце
Источник Sport.ua
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