Александр БАНДУРА: «Помнил слова Любеновича и вернулся в Минай»
Опытный голкипер объяснил, почему снова будет играть в закарпатском клубе
В конце 2023 года вратарь «Миная» Александр Бандура разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Однако через полтора месяца решил вернуться в Закарпатье и подписал с «горожанами» новое соглашение сроком на полтора сезона.
Александр Бандура эксклюзивно для Sport.ua рассказал почему решил продолжить карьеру именно в «Минае»:
«Каких-то интересных предложений от других клубов во время отпуска я не дождался. Если откровенно, это меня изрядно удивило, все же, могу похвастаться большим опытом выступлений в элитном дивизионе украинского футбола. Вот почему все взвесив и помня слова главного тренера «горожан» Желько Любеновича, что он хотел, чтобы я остался в команде, решил, что при нынешних обстоятельствах «Минай» – самый выгодный вариант. Поэтому и вернулся.
С нетерпением жду, когда начну тренировочный процесс и участвовать в контрольных матчах. К сожалению, из-за простуды я не смогу завтра сыграть в спарринге с «Рухом-2».
Всего за «Минай» Александр Бандура провел 42 матча.
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