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Кубок Англии
26 января 2024, 20:59 | Обновлено 26 января 2024, 21:00
448
5

Мудрик – в запасе Челси на матч Кубка Англии

Украинец начнет матч против «Астон Виллы» в запасе

26 января 2024, 20:59 | Обновлено 26 января 2024, 21:00
448
5
Мудрик – в запасе Челси на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 26 января «Челси» Михаила Мудрика в матче 1/16 финала Кубка Англии примет «Астон Виллу». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский вингер начнет матч в запасе «Синих».

Состав «Челси»: Петрович, Дисаси, Тиаго Силва, Бадиашиль, Колуилл, Кайседо, Галлахер, Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Стерлинг

Запас: Бергстрём, Гилкрист, Чилуэлл, Уильямс, Чуквуэмека, Каслдайн, Мудрик, Вашингтон, Бройя

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Челси Астон Вилла Челси - Астон Вилла Кубок Англии по футболу стартовые составы Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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NoMad
Вирiшили все ж не давати фору i зiграти 11х11?
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+2
Alehandro
У Мурзіка сьогодні відповідальна місія - стерегти речі на лавці
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0
avk2307
Чогось мені здається, що сьогодні якщо вийде Мудрик, то результативна дія буде. Ну подивимся..
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0
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Boodya
Чому?)
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-1
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