Кубок Англии26 января 2024, 20:59 | Обновлено 26 января 2024, 21:00
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Мудрик – в запасе Челси на матч Кубка Англии
Украинец начнет матч против «Астон Виллы» в запасе
26 января 2024, 20:59 | Обновлено 26 января 2024, 21:00
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Сегодня, 26 января «Челси» Михаила Мудрика в матче 1/16 финала Кубка Англии примет «Астон Виллу». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Украинский вингер начнет матч в запасе «Синих».
Состав «Челси»: Петрович, Дисаси, Тиаго Силва, Бадиашиль, Колуилл, Кайседо, Галлахер, Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Стерлинг
Запас: Бергстрём, Гилкрист, Чилуэлл, Уильямс, Чуквуэмека, Каслдайн, Мудрик, Вашингтон, Бройя
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Комментарии 5
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Вирiшили все ж не давати фору i зiграти 11х11?
У Мурзіка сьогодні відповідальна місія - стерегти речі на лавці
Чогось мені здається, що сьогодні якщо вийде Мудрик, то результативна дія буде. Ну подивимся..
Показать Скрыть 1 ответ
Чому?)
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