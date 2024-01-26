Мудрик – в запасе Челси на матч Кубка Англии

Сегодня, 26 января «Челси» Михаила Мудрика в матче 1/16 финала Кубка Англии примет «Астон Виллу». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский вингер начнет матч в запасе «Синих».

Состав «Челси»: Петрович, Дисаси, Тиаго Силва, Бадиашиль, Колуилл, Кайседо, Галлахер, Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Стерлинг

Запас: Бергстрём, Гилкрист, Чилуэлл, Уильямс, Чуквуэмека, Каслдайн, Мудрик, Вашингтон, Бройя