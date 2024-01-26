ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико отдал 22 миллиона за 18-летнего хавбека

«Атлетико» Мадрид официально сообщил о подписании 18-летнего центрального полузащитника «Антверпена» Артура Вермерена. Контракт рассчитан на 6,5 лет – до лета 2030 года.

По информации СМИ, подписание Вермерена обошлось «Атлетико» в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Вермерена 2 гола и 6 ассистов в 32 матчах за «Антверпен» во всех турнирах. 18-летний вундеркинд уже успел провести два матча за сборную Бельгии.

Вчера «Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Севилью» со счетом 1:0.