ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико отдал 22 миллиона за 18-летнего хавбека
Артур Вермерен покинул «Антвернен»
«Атлетико» Мадрид официально сообщил о подписании 18-летнего центрального полузащитника «Антверпена» Артура Вермерена. Контракт рассчитан на 6,5 лет – до лета 2030 года.
По информации СМИ, подписание Вермерена обошлось «Атлетико» в 22 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Вермерена 2 гола и 6 ассистов в 32 матчах за «Антверпен» во всех турнирах. 18-летний вундеркинд уже успел провести два матча за сборную Бельгии.
Вчера «Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Севилью» со счетом 1:0.
🇧🇪 ¡Arthur Vermeeren ya es rojiblanco! ❤️🤍— Atlético de Madrid (@Atleti) January 26, 2024
🖊 El internacional belga ha firmado con nuestro club por lo que resta de temporada y seis campañas más.
🔗 https://t.co/4F3ig0E1Ui
🤩 ¡#BienvenidoVermeeren! pic.twitter.com/1a6opScwGQ
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