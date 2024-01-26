Президент Наполи прокомментировал слухи о переговорах с Моуриньо
Аурелио Де Лаурентис заявил, что португальца в его клубе не будет
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о переговорах с экс-тренером «Ромы» Жозе Моуриньо:
«Жозе Моуриньо не входит в наши планы, этот вопрос никогда не обсуждался в клубе, несмотря на слухи. Думаю, его будущее – за пределами Италии», – цитирует Де Лаурентиса авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, недавно Моуриньо был уволен из «Ромы». «Наполи» сейчас возглавляет Вальтер Маццарри, однако в клубе его рассматривают только как временного тренера до конца текущего сезона.
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