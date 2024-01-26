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Италия
26 января 2024, 20:25 |
587
1

Президент Наполи прокомментировал слухи о переговорах с Моуриньо

Аурелио Де Лаурентис заявил, что португальца в его клубе не будет

26 января 2024, 20:25 |
587
1
Президент Наполи прокомментировал слухи о переговорах с Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о переговорах с экс-тренером «Ромы» Жозе Моуриньо:

«Жозе Моуриньо не входит в наши планы, этот вопрос никогда не обсуждался в клубе, несмотря на слухи. Думаю, его будущее – за пределами Италии», – цитирует Де Лаурентиса авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, недавно Моуриньо был уволен из «Ромы». «Наполи» сейчас возглавляет Вальтер Маццарри, однако в клубе его рассматривают только как временного тренера до конца текущего сезона.

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Наполи Аурелио Де Лаурентис Жозе Моуриньо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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avk2307
Цікаво, чому про Судакова Наполі президент не коментував і не коментує?
А інфо на спорт юа ж достатньо , а він ,не коментує
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