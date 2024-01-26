Президент Наполи прокомментировал слухи о переговорах с Моуриньо

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о переговорах с экс-тренером «Ромы» Жозе Моуриньо:

«Жозе Моуриньо не входит в наши планы, этот вопрос никогда не обсуждался в клубе, несмотря на слухи. Думаю, его будущее – за пределами Италии», – цитирует Де Лаурентиса авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, недавно Моуриньо был уволен из «Ромы». «Наполи» сейчас возглавляет Вальтер Маццарри, однако в клубе его рассматривают только как временного тренера до конца текущего сезона.