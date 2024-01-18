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  4. Моуриньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
Италия
18 января 2024, 18:20 | Обновлено 18 января 2024, 18:45
1731
3

Моуриньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу

Агент португальца связывался с «Наполи»

18 января 2024, 18:20 | Обновлено 18 января 2024, 18:45
1731
3
Моуриньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо, который недавно был уволен с поста главного тренера «Ромы», может продолжить карьеру в другом итальянском топ-клубе.

По информации итальянских СМИ, агент португальца, Жорже Мендеш, связался по телефону с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом и предложил услуги «Особенного» чемпионам Италии.

Переход Моуриньо в «Наполи» возможен не раньше лета. Согласно регламенту Серии А, тренер не может возглавлять две разных команды чемпионата по ходу одного сезона.

Сейчас «Наполи» возглавляет Вальтер Маццарри, однако в клубе его рассматривает только как временную кандидатуру до конца нынешнего сезона.

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Жозе Моуриньо Наполи Жорже Мендеш Аурелио Де Лаурентис назначение тренера
Источник Sport Mediaset
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Gargantua
хотите заплатить неустойку?  Моуринью идет к вам.
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0
Henriklarsson11
вони б ще Коноплянку до себе позвали, якщо такі  оптимісти
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0
john
дуже сподобалась піцца
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-1
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