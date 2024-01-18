Моуриньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу

Жозе Моуриньо, который недавно был уволен с поста главного тренера «Ромы», может продолжить карьеру в другом итальянском топ-клубе.

По информации итальянских СМИ, агент португальца, Жорже Мендеш, связался по телефону с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом и предложил услуги «Особенного» чемпионам Италии.

Переход Моуриньо в «Наполи» возможен не раньше лета. Согласно регламенту Серии А, тренер не может возглавлять две разных команды чемпионата по ходу одного сезона.

Сейчас «Наполи» возглавляет Вальтер Маццарри, однако в клубе его рассматривает только как временную кандидатуру до конца нынешнего сезона.