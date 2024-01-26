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Australian Open
26 января 2024, 16:33 | Обновлено 26 января 2024, 17:42
2425
0

Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open

Александр признался, что немного приболел после предыдущего матча

26 января 2024, 16:33 | Обновлено 26 января 2024, 17:42
2425
0
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал обидное поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Открытого чемпионата Австралии против Даниила Медведева.

«В конце второго сета я начал терять энергию. Я уже не чувствовал себя таким свежим. Я имею в виду, что я немного приболел. Я немного приболел после матча с Алькарасом, у меня была небольшая температура и все такое, так что это явно не способствовало восстановлению, а ведь я играл довольно много.

Немного потерял энергию в конце второго сета, а против него невозможно играть, когда ты не на 100% физически готов, потому что он буквально тот человек, который ничего тебе не отдает. Он заставляет тебя работать над каждым очком, и когда ты уже не можешь этого делать, становится очень сложно. Очевидно, что я был очень близок в третьем и четвертом сетах, но я уже не был тем игроком, каким был в первых двух сетах. Я просто держался», – сказал Зверев.

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Источник ASAP text
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