Испания26 января 2024, 16:02 |
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Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Итальянский наставник сообщил, что бельгийский вратарь может сыграть в этом сезоне
26 января 2024, 16:02 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда смогут сыграть травмированные Тибо Куртуа и Эдер Милитао.
«Куртуа и Милитао могут сыграть в этом сезоне. Процесс восстановления идет очень хорошо, они тренируются на индивидуальном уровне. Сейчас февраль, и восстановление от таких травм, как у них, длится 6-8 месяцев, поэтому я думаю, что они сыграют в этом сезоне», – рассказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что «Реал» может расстаться с Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой. Всё зависит от Куртуа.
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Комментарии 1
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Луніну треба використати цю можливість грати по-максимуму - набратись досвіду, ігрового тонусу, впевненості. А влітку перейти у клуб, де на нього будуть розраховувати як на №1.
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