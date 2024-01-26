Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда смогут сыграть травмированные Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

«Куртуа и Милитао могут сыграть в этом сезоне. Процесс восстановления идет очень хорошо, они тренируются на индивидуальном уровне. Сейчас февраль, и восстановление от таких травм, как у них, длится 6-8 месяцев, поэтому я думаю, что они сыграют в этом сезоне», – рассказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Реал» может расстаться с Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой. Всё зависит от Куртуа.