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  4. Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Испания
26 января 2024, 16:02 |
1052
1

Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа

Итальянский наставник сообщил, что бельгийский вратарь может сыграть в этом сезоне

26 января 2024, 16:02 |
1052
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Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа и Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда смогут сыграть травмированные Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

«Куртуа и Милитао могут сыграть в этом сезоне. Процесс восстановления идет очень хорошо, они тренируются на индивидуальном уровне. Сейчас февраль, и восстановление от таких травм, как у них, длится 6-8 месяцев, поэтому я думаю, что они сыграют в этом сезоне», – рассказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Реал» может расстаться с Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой. Всё зависит от Куртуа.

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Тибо Куртуа Эдер Милитао Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Андрей Лунин Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 1
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samird
Луніну треба використати цю можливість грати по-максимуму - набратись досвіду, ігрового тонусу, впевненості. А влітку перейти у клуб, де на нього будуть розраховувати як на №1.
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