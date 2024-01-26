Не Клоппом единым. Ливерпуль останется без спортивного директора
Йорг Шмадтке занимал свою должность с лета 2023-го
Следом за сенсационным заявлением Юргена Клоппа о том, что по окончании нынешнего сезона он покинет должность главного тренера «Ливерпуля», «красные» сообщили о том, что также расстанутся со спортивным директором клуба Йоргом Шмадтке.
Специалист, ранее работавший на аналогичных должностях в «Вольфсбурге», «Кельне» и «Ганновере», присоединился к «Ливерпулю» летом 2023-го и освободит свою должность после закрытия зимнего трансферного окна.
«Ливерпуль» — особенный клуб, поэтому возможность работать здесь была для меня огромной честью, хотя я с самого начала знал, что это будет лишь на короткий период. Я хотел бы поблагодарить всех – владельцев, менеджеров, персонал, игроков и болельщиков – за поддержку, которую мне оказали, и пожелать всего наилучшего на оставшуюся часть этого сезона», – приводит слова Шмадтке официальный сайт «красных».
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