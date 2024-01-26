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  4. Не Клоппом единым. Ливерпуль останется без спортивного директора
Англия
26 января 2024, 15:01 |
482
0

Не Клоппом единым. Ливерпуль останется без спортивного директора

Йорг Шмадтке занимал свою должность с лета 2023-го

26 января 2024, 15:01 |
482
0
Не Клоппом единым. Ливерпуль останется без спортивного директора
Getty Images/Global Images Ukraine. Йорг Шмадтке

Следом за сенсационным заявлением Юргена Клоппа о том, что по окончании нынешнего сезона он покинет должность главного тренера «Ливерпуля», «красные» сообщили о том, что также расстанутся со спортивным директором клуба Йоргом Шмадтке.

Специалист, ранее работавший на аналогичных должностях в «Вольфсбурге», «Кельне» и «Ганновере», присоединился к «Ливерпулю» летом 2023-го и освободит свою должность после закрытия зимнего трансферного окна.

«Ливерпуль» — особенный клуб, поэтому возможность работать здесь была для меня огромной честью, хотя я с самого начала знал, что это будет лишь на короткий период. Я хотел бы поблагодарить всех – владельцев, менеджеров, персонал, игроков и болельщиков – за поддержку, которую мне оказали, и пожелать всего наилучшего на оставшуюся часть этого сезона», – приводит слова Шмадтке официальный сайт «красных».

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Ливерпуль Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферное окно
Источник ФК Ливерпуль
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