ФОТО. «Спасибо моей команде». Ястремская показала снимки с тренировок на AO
Даяна выиграла в Мельбурне 5 матчей основы и 3 поединка квалификации
Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала фотографии с Открытого чемпионата Австралии, где она дошла до полуфинала в одиночном женском разряде.
«Спасибо Australian Open и спасибо моей команде», – написала Даяна в инстаграме.
Отметим, что у Ястремской сейчас два тренера: Эммануэль Гойсснер (слева на фото) и Марсис Гаруц (справа). Также не первом снимке можно увидеть Ирину Ястремскую – маму Даяны.
Ястремская после завершения турнира вернется в топ-30 мирового рейтинга и станет третьей ракеткой Украины.
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