ФОТО. «Спасибо моей команде». Ястремская показала снимки с тренировок на AO

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала фотографии с Открытого чемпионата Австралии, где она дошла до полуфинала в одиночном женском разряде.

«Спасибо Australian Open и спасибо моей команде», – написала Даяна в инстаграме.

Отметим, что у Ястремской сейчас два тренера: Эммануэль Гойсснер (слева на фото) и Марсис Гаруц (справа). Также не первом снимке можно увидеть Ирину Ястремскую – маму Даяны.

Ястремская после завершения турнира вернется в топ-30 мирового рейтинга и станет третьей ракеткой Украины.