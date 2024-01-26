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Australian Open
26 января 2024, 14:44 | Обновлено 26 января 2024, 14:45
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0

ФОТО. «Спасибо моей команде». Ястремская показала снимки с тренировок на AO

Даяна выиграла в Мельбурне 5 матчей основы и 3 поединка квалификации

26 января 2024, 14:44 | Обновлено 26 января 2024, 14:45
900
0
ФОТО. «Спасибо моей команде». Ястремская показала снимки с тренировок на AO
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала фотографии с Открытого чемпионата Австралии, где она дошла до полуфинала в одиночном женском разряде.

«Спасибо Australian Open и спасибо моей команде», – написала Даяна в инстаграме.

Отметим, что у Ястремской сейчас два тренера: Эммануэль Гойсснер (слева на фото) и Марсис Гаруц (справа). Также не первом снимке можно увидеть Ирину Ястремскую – маму Даяны.

Ястремская после завершения турнира вернется в топ-30 мирового рейтинга и станет третьей ракеткой Украины.

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Даяна Ястремская Australian Open 2024 фото lifestyle
Источник Instagram
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